Painel: Faturamento do setor mineral cai 30% no terceiro trimestre

O faturamento do setor mineral brasileiro no terceiro trimestre de 2022 somou R$ 75,8 bilhões, aumento de 33% em comparação ao segundo trimestre deste ano (R$ 57 bilhões). Já em relação ao terceiro trimestre de 2021, quando o faturamento foi de R$ 108,7 bilhões, houve queda de 30%. Os dados foram divulgados ontem (20), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

O diretor-presidente da entidade, Raul Jungmann, atribuiu o recuo a fatores como redução das importações da China, questão climática e covid-19, que afetam o principal mercado importador do Brasil que é a China. “Isso tudo fez com que o preço caísse de forma significativa”, disse.

O diretor de Sustentabilidade e Assuntos Regulatórios do Ibram, Julio Nery, destacou que o minério de ferro, principal produto da exportação nacional mineral, que representa 64% do faturamento, teve queda de 43% no preço no período analisado. Ele não vê, contudo, tendência de redução da demanda chinesa.

Acrescentou que o faturamento não deverá atingir, neste ano, os valores de 2021, mas deve ser melhor do que tem sido observado este ano até agora. “Os resultados no final do ano devem ser mais modestos do que foram em 2021, entre 30% a 40% menores, por conta da grande influência que tem o minério de ferro no faturamento”, salientou.

O balanço divulgado revela, ainda, que os estados de Minas Gerais e Pará, com participação de 39% cada no faturamento do setor, mostraram queda em relação ao terceiro trimestre de 2021: de 38% e 37%, respectivamente.

Já na comparação com o segundo trimestre de 2022, houve expansão de 19% e 60% no faturamento dos dois estados. A redução registrada no faturamento de Minas Gerais foi decorrente da queda da cotação do minério de ferro na faixa de 40%.

Em termos de produção mineral, houve evolução de 3% no terceiro trimestre deste ano, saindo de 355 milhões de toneladas, no terceiro trimestre de 2021, para 365 milhões de toneladas no trimestre encerrado em setembro. Em relação ao segundo trimestre de 2022, o aumento foi de 22%. Para Julio Nery, o número aponta para estabilidade da produção nacional.

Investimentos – O setor mantém a intenção de investir em torno de US$ 40,44 bilhões até 2026, dos quais US$ 6 bilhões são para a área de sustentabilidade, “que é uma preocupação central das empresas e do setor”, disse Jungmann.

Julio Nery esclareceu que 54% dos investimentos são em projetos que se mostram programados e 46% em projetos em execução, dos quais a maior parte situa-se em Minas Gerais (27% ou US$ 11,137 bilhões). Em seguida, aparecem Bahia, com 15%, e Pará, com 11%.

Entre projetos programados e em execução, o minério de ferro concentra US$ 13,598 bilhões, seguindo-se fertilizantes (US$ 5,750 bilhões) e bauxita (US$ 5,569 bilhões). Para ferrovias e portos, estão previstos investimentos de US$ 2,937 bilhões.

Nery avaliou que não há perspectiva de suspensão de investimentos por parte das empresas, independente do resultado das eleições do próximo dia 30, mas de manutenção dos investimentos colocados e dos projetos.

Considerando tributos e royalties, o terceiro trimestre deste ano revelou recolhimento de impostos no total de R$ 26,1 bilhões, inferior em 30,3% ao montante recolhido em igual trimestre do ano anterior. Já em comparação ao segundo trimestre de 2022, o crescimento foi de 33%.

Atualmente, 2.610 municípios brasileiros recolhem a Compensação Financeira pela Exploração Mineral ( CFEM). Esse é um imposto devido aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e aos órgãos da administração da União, como contraprestação pela utilização econômica dos recursos minerais em seus territórios. O setor explora nesses 2.610 municípios 89 tipos de minerais e engloba sete mil empresas e micro empresas.

RODRIGO: A ESTRELA DE LULA EM SÃO GONÇALO

Já há algum tempo se admitia a possibilidade de Rodrigo Neves concorrer a prefeito de São Gonçalo, tese agora revigorada com a sua dominante presença ao lado de Lula, na manifestação ocorrida na cidade hoje governada pelo bolsonarista Capitão Nelson.

O ex-prefeito de Niterói nasceu naquela cidade, embora sua família residisse no sub-bairro Santo Cristo (Fonseca) que não dispunha de uma maternidade.

A sua presença na caravana lulista foi considerada uma ousadia, pois ainda sob o clima da declaração do prefeito Capitão Nelson, que, ao receber o presidente da República, dirigiu ofensas a Niterói e Maricá, que conseguiram anular, na Justiça, a decisão do ato também jurídico, que chegou a permitir a transferência de grande volume de royalties atribuídos normalmente às duas cidades vizinhas, para beneficiar São Gonçalo, Magé e Guapimirim.

O pedetista Rodrigo Neves sempre considerou São Gonçalo um território brizolista, mas sabe que no momento atual as pesquisas registram a predominância de votos a favor dos bolsonaristas. Ele espera uma reversão deste quadro ainda no domingo, dia 30.

INSEGURANÇA

Os institutos de pesquisas sempre apontam a possibilidade de 5% de erro nos seus levantamentos.

Além disto, trabalham com a possibilidade dos avaliados estarem sujeitos a aparecem com uma diferença de 2% para baixo ou de 2% para cima.

Atualmente elas apontam uma diferença de apenas 4% entre o primeiro e o segundo colocado.

Matematicamente pode haver um empate, se 2% do primeiro colocado forem deslocados para o segundo.

Nesta hipótese, apenas um voto a mais poderá indicar o eleito.

Os bolsonaristas, sempre apresentados em plano inferior, agora admitem a possibilidade de uma reversão de resultados.

Volta do SINTUFF

Há cerca de 15 anos está abandonado o mais amplo sobrado situado defronte à Praça de São Domingos, na pequena rua que já teve os nomes do sambista Ismael Silva e da professora Léia Rodrigues.

A entidade sindical foi abalada quando ocorreu a morte de um trabalhador empenhado na obra de reconstrução do imóvel.

Informa-se apenas que o imóvel será recuperado para sediar setores administrativos do sindicato e em atividades culturais.

AMEAÇA HISTÓRICA

Um dos imóveis de maior simbolismo histórico de Niterói sempre funcionou como sede do Clube Recreio de São Domingos e teve sua utilização alterada, inclusive sendo, por uns tempos recentes, um mini-cassino.

Durante muito tempo o imóvel foi conservado pelos conhecidos “Irmãos Macao”. Quando o último faleceu, ficou aos cuidados de uma senhora que também veio a falecer.

Defronte ao imóvel ainda existe, na calçada, o instrumento usado pelos cocheiros para evitar a movimentação dos cavalos puxadores de charretes.

Conta a lenda que quando a Família Real Portuguesa veio para a Praia Grande, o espaço atraía para ali dançar, figuras como Dom Pedro I.

A Prefeitura nunca zelou por este patrimônio histórico que, segundo vizinhos, agora foi adquirido por R$ 40 mil por uma Igreja Evangélica.