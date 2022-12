Painel: Expediente bancário tem alterações neste final de ano

As festas de final de ano alteram o funcionamento dos bancos. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban), informa que o dia 23 de dezembro, sexta-feira, as agências bancárias terão expediente normal tanto para atendimento ao público quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. No dia 30 de dezembro (sexta-feira), não haverá expediente bancário e as agências não abrem para atendimento ao público.

Conforme previsto em Resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária sábados, domingos e feriados de âmbito nacional e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais.

Dessa forma, os bancos não funcionarão nos dias 24 e 25 de dezembro (Natal) e nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro (Confraternização Universal). No dia 2 de janeiro (segunda-feira), os bancos voltam ao expediente normal de atendimento ao público.

Durante os feriados, a população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

De acordo com a Febraban, os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

PAPA NÃO VIU OS JOGOS DA ARGENTINA

Se o Papa Pio XII advertiu em 1952 sobre os riscos do mau uso da nascente televisão, o atual Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio) foi mais além fazendo uma promessa, em 1990, de não acompanhar as exibições televisivas e, assim, não assistiu à vitória da Seleção da Argentina na Copa do Mundo.

O Papa argentino nasceu em 17 de dezembro de 1936 e a seleção argentina ergueu a sua terceira taça mundial no dia seguinte à passagem do seu 86º aniversário.

Com alguns problemas de saúde que o forçaram a usar cadeiras de rodas e até cancelar algumas viagens, o Papa, no entanto, saudou a dura conquista e nos campos. Saudou os vitoriosos e cumprimentou os derrotados, exaltando a disputa em jogos límpidos.

Francisco, repetindo outros antecessores, já apresentou uma preventiva carta de renúncia caso o seu quadro de saúde não lhe permita continuar exercendo plenamente os compromissos do Papado.

Julgamento da TV

Pio XII, que faleceu aos 82 anos em em 9 de outubro de 1958, não chegou a assistir aos degradantes programas da televisão, projetando os maus costumes, valorizando os “filmes de ação” ou a difusão de conflitos domésticos ou sociais, sem a missão educativa e de lazer saudável.

Mas a Igreja moderna usa plenamente o poder de comunicação da TV, inclusive para a evangelização. No Brasil, com ampla audiência, operando emissoras como a Canção Nova, Aparecida e Pai Eterno.

Banheiro público

As cidades pecam pela falta de sanitários públicos, tão indispensáveis a pessoas de todas idades e gêneros.

As autoridades públicas desconhecem esta exigência de ordem social, como se elas próprias não tivessem esta necessidade de uso emergencial, quando eventualmente estão nas ruas e praças.

A insensibilidade é maior porque as vias públicas ficam fedorentas quando pessoas, por exemplo, urinam nas ruas, sujeitas a defecções por moradores de rua que, também, não têm onde lavar o rosto ou tomar um eventual banho.

É fácil a implantação, mesmo em locais de muita movimentação de pessoas, incluídas as concentrações em áreas de boêmia.

Bastam três mictórios, uma pia ou três boxes para banho e três outros para vasos sanitários.

A disponibilidade de espaço é de apenas 5×6 metros.

Eles podem estar nas praças, em subterrâneos ou em algum dos inúmeros imóveis abandonados por particulares ou pelo próprio serviço público.

Nesta desumana “selva de pedra”, precisamos de um atento cacique urbano.

NATAL PRESIDENCIAL

O quase ex-ministro Paulo Guedes já desocupou a Granja Torto, uma espécie de casa de lazer do Presidente da República, em Brasília.

Tudo indica que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, venha a ocupá-la até a sua posse, quando então poderá morar no Palácio Alvorada, residência oficial dos chefes do Poder Executivo.

O presidente Jair Bolsonaro ainda não revelou onde passará a véspera e o dia do Natal, com a sua família e como será sua última noite no último período do seu governo.

Lula só poderá ocupar o Alvorada após o 1º de janeiro, quando já será o presidente da República.

O “cercadinho” já acabou como também já começaram a mudança e a limpeza na residência oficial.

Bom momento

Ouvir o Hino Nacional e a exaltação das qualidades e o feliz relacionamento dos mestres. alunos e funcionários durante a formatura escolar são fatores de rejuvenescimento para quem teve a chance de estar presente em meio à alegria dos formandos.

Esta alegria foi vivida no já tradicional colégio fundado pela notável e saudosa professora Marília Mattoso.

Mas houve choro. Uma formanda, de 17 anos, teve muitas emoções. Nunca estudou em outro colégio, onde estudaram, desde o jardim de infância (no Matosinho) até a formatura no ensino médio, o seu pai e o seu padrinho de batismo.

Ana Luiza lamentou o momento marcante de sua separação de uma casa onde conviveu com tantos bons colegas e mestres.

Ambiente rachado

Na eleição municipal de 2020, o prefeito eleito Eduardo Paes (PSD) escolheu como vice o administrador de empresas Nilton Caldeira (PL). Nilton é fundador do PL e foi assessor do Deputado Federal Alvaro Valle por muitos anos, tendo passado por diversas secretarias do Rio de Janeiro. Hoje, a relação política chegou ao fim, com Caldeira pedindo a exoneração do cargo de Secretário Municipal de Ambiente e Clima, seguindo como vice-prefeito.

Ontem (19) após dois encontros com o Eduardo Paes, Caldeira decidiu pedir exoneração de seu cargo de secretário, que ocupou por seis meses.

“Estive sempre à disposição do carioca, a minha vida é pautada no bem servir, acredito que com meus princípios vou continuar pautando minha vida pessoal e política, tenho uma imagem limpa e vou continuar com ela sem esquecer dos compromissos partidários”, afirmou.