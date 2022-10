Painel: Ex-presidente do BC Ilan Goldfajn disputará presidência do BID

Diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) e ex-presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn teve o nome indicado para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A indicação foi oficializada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que é governador titular da instituição financeira.

Em nota pública, o Ministério da Economia informou que a pasta, apoiada pelo Ministério das Relações Exteriores, fará as gestões para que o Brasil assuma a presidência do BID pela primeira vez desde a criação do banco. Atualmente, o Brasil é o segundo maior acionista do BID, só perdendo para os Estados Unidos.

O prazo para candidatura ao cargo de presidente do BID se encerra em 11 de novembro, e a eleição está marcada para 20 de novembro. Com 48 países-membros, o BID é o principal financiador de projetos de infraestrutura na América Latina e no Caribe. Em 2021, a instituição aprovou US$ 23 bilhões em financiamentos na região.

Atualmente diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), Ilan Goldfajn comandou o Banco Central do Brasil entre 2016 e 2019. Entre 2000 e 2003, foi diretor de Política Econômica da mesma instituição.

A eleição no BID ocorre após a saída do norte-americano Mauricio Clavier-Carone. Indicado para presidir a instituição pelo ex-presidente Donald Trump, Clavier-Carone foi destituído em assembleia de governadores em 26 de setembro, sob a acusação de relações íntimas com uma funcionária e de retaliar funcionários que denunciaram a relação. O banco está sob comando temporário da hondurenha Reina Irene Mejía, vice-presidente do organismo.

A TORCIDA PELOS VOTOS EM GOVERNADORES

Com a esperança de ter o voto casado com os cinco candidatos a governador identificados com suas propostas, o presidente Jair Bolsonaro se esforça para reverter a sua posição eleitoral diante de Lula. Para isto precisa do esforço dos governadores eleitos e dos que estarão sendo julgados no domingo.

Em 10 Estados onde há disputa pelo segundo turno, Bolsonaro venceu em cinco e Lula em outros cinco, havendo empate técnico em São Paulo e no Amazonas.

Veja o quadro do primeiro turno::

Vitórias de Lula:

BAHIA 11.291.528 PT

PERNAMBUCO 7.018. 098 PSDB

PARAÍBA 3.091. 684 PSB

ALAGOAS 2.325.656 MDB

SERGIPE 1.671.801 PT

SOMA———————-25.399.167–

Onde Bolsonaro ganhou

RIO GRANDE DO SUL 8.593.461 PL

SANTA CATARINA 5.489.658. PL

ESPIRITO SANTO 2.921.501 (?)

MATO GRANDE DO SUL 1.996.510 PRTB

RONDONIA 1.290,987 UBR

SOMA ——————– 20.292.117

*No Espírito Santo o candidato do PL está em segundo lugar e eleitores de Casagrande (PSB) se dividem

** Em 15 Estados já foram eleitos governadores

Julgamento na Saúde

Causou surpresa a ampla vitória do general Pazuello ganhando um mandato de deputado federal e sendo um dos mais votados em Niterói, enquanto o ex-secretário de Saúde, Francisco D’ Ângelo não conseguiu a renovação do seu mandato de deputado federal.

No episódio da pandemia Niterói adquiriu e colocou em funcionamento o Hospital Oceânico, mérito que entrou nas contas do ex-prefeito Rodrigo Neves e do atual, Axel Grael.

Candidato a governador, Rodrigo foi o mais votado em Niterói, mas perdeu para Cláudio Castro na Região Oceânica.

Os cientistas políticos ainda não se manifestaram.

Cabeças rolaram

Duas figuras destacadas e que sempre atuaram nas áreas de Educação também foram “degolados” pelos eleitores: Waldeck Carneiro, deputado e ex-secretário de Educação, e o vereador Leonardo Giordano, ex-secretário de Cultura.

Também o ex-deputado, ex-vice-prefeito, ex-secretário e ex-presidente da Câmara Municipal Comte Bittencourt anda buscando uma explicação do eleitorado, que elegeu muita gente de fora, inclusive o filho do prefeito de São Gonçalo e o casal maricaense Washington Quaquá e Zeidan.

Menos sortudos

Outros nomes políticos de Niterói que não tiveram sorte foram os ex-candidatos a prefeito, Felipe Peixoto e o delegado Deuler da Rocha.

A mesma enxurrada atingiu os vereadores Bruno Lessa, filho do ex-deputado Sílvio Lessa, e Paulo Eduardo Gomes.

Mais sortudos

Verônica Lima, que comandou a Secretaria de Assistência Social, logrou êxito ao conquistar o mandato deputada estadual, com grande votação em Maricá.

Talíria Petrone se manteve como deputada federal mais votada e Flávio Serafini, também do PSOL, conseguiu a hegemonia que precisava.

O pedetista Vitor Júnior conseguiu a eleição para deputado estadual em sua primeira tentativa.