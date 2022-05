PAINEL – EUA DE OLHO NO PETRÓLEO NÃO APOIAM GOLPE NO BRASIL

Já tendo liberado parte de suas reservas estratégicas para não onerar mais seus consumidores, os Estados Unidos precisam se precaver para não se alastrar mais a crise de abastecimento e perda, lucros empresariais surgidos com as restrições oriundas do boicote à compra do produto da Rússia que representa 12% do petróleo mundial.

As atenções de Joe Biden também se voltaram para o Brasil grande produtor, extraído a U$$ do valor do barril fixado pelo mercado internacional. Nosso país exporta petróleo e importa óleo refinado, levando à oneração dos consumidores nacionais. Além disto os EUA se beneficiam dos bilhões de dólares para lá remetidos em dividendos pagos pela Petrobrás, que alimenta o mercado financeiro norte-americano com dezenas de empresas operantes na área petrolífera brasileira

Se a revista “Veja” já havia noticiado, em abril, a ação de agentes da CIA em torno da questão petrolífera e da ameaça de um “golpe” para impedir as eleições as relações dos dois governos foram agravadas por uma sequência de fatos após a derrota de Trump e investidura de Joe Biden.

SEM DIÁLOGO

Por várias ocasiões o Presidente brasileiro tentou, sem êxito agenda um encontro com Joe

Biden que até se esquivou de uma aproximação em encontro internacional do qual participaram.

Recentemente Joe Biden liberou nota do Departamento de Estado americano não apenas dizendo ter conhecimento de ameaças às eleições e de um possível golpe a ser perpetrado por bolsonaristas.

Na mesma nota adverte aos brasileiros dos riscos a advirem nas relações diplomáticas e comerciais entre os dois países americanos.

CRISE E POLITICA

O pronunciamento de Bolsonaro denunciando os grandes lucros que “engordam” os acionistas norte americanos e causam empobrecimento do Brasil com as altas dos combustíveis está contribuindo para um clima duvidoso na área política.

É também um desafio para o presidenciável Lula que terá de definir para o eleitorado a questão do petróleo e as relações com os EUA.

Para Bolsonaro será um risco a possibilidade de nova manifestação dos petroleiros e se as empresas de ônibus reduziram suas frotas para economia do diesel majorado em 53,38% no espaço de um ano. O etanol subiu 53,58% e gasolina, 32,11%.

Sofrimento do pastor

Recolhido a um hospital o “Apóstolo de Niterói” monsenhor Elidio Robaina não permitirá aos fiéis a alegria de participar de suas celebrações, sempre mais realçadas quando o 15 de maio ocorre num domingo.

O construtor e remodelador de mais de 10% das igrejas católicas de Niterói está chegando aos 90 anos de idade, sempre dedicados à Igreja Católica e propagando os ensinamentoS de N.S. Jesus Cristo, mas realizando também obras sociais e edificações de Casas de Deus.

Ele tem contado com o reconhecimento e apoio de suas ovelhas e a permanente ação solidariedade de paroquianos, como a assessora Terezinha Bedran, irmã do saudoso engenheiro José Bedran Simões, que o acompanhou em todas as físicas realizadas.

Convulsão social

Todos os condimentos da receita de armação de uma crise social estão à disposição dos que desejam se beneficiar de um clima de insegurança e de anarquia orgânica. .

O sal mais venenoso é a carestia levando ao desespero a 14 milhões de desempregados (7% da população) e as grandes massas remuneradas com menos de dois salários mínimos mensais. E que estão sendo engrossadas pela deterioração da classe média.

Já vivemos uma época, antes de abril de 64, com saques populares em supermercados e de grandes consequências em crises de transportes, com predomínio de ações de vândalos.

Grave também o desabastecimento com a greve dos caminhoneiros, que quase pararam o Brasil.