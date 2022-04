PAINEL – ENTRAMOS NO CICLO DA MODERNIDADE

Entramos no ciclo definitivo de decisões para as eleições a serem realizadas daqui a 125 dias, com os mais de 150 milhões de brasileiros sem acesso aos chamados ‘programas nacionais’ para o baseamento do voto consciente, visando os destinos a serem propostos, ao menos, pelos três nomes apontados com chances de ocuparem o Palácio do Planalto ou as propostas dos candidatos às 27 novas vagas de senadores e seus 54 suplentes, ou à renovação das 513 cadeiras na Câmara Federal.

Também serão escolhidos 26 governadores e seus vices, além de cerca de mil deputados estaduais.

Iremos para as urnas sem o conhecimento dos caminhos dos arranjados agrupamentos nas Federações Partidárias, já iniciadas como complexas antidietéticas saladas de disparatadas definições ideológicas.

A campanha eleitoral deveria ser o momento para se discutir a realidade nacional e para a demonstração da capacidade de cada aspirante indicar as opções para pôr fim à desorganização da máquina pública e oferecer os remédios para graves doenças como o caos econômico, a disparidade social, a inércia da administração, a geração da riqueza no combate à fome e ao desemprego e, acima de tudo, colocar o Brasil acima dos interesses dos colonizadores do povo e exploradores de nossas reservas naturais.

Temas de campanha

Fofocas, aborto, racismo, casamento multigênero e tragédias pessoais são temas mais abordados sem a formulação de propostas de soluções administrativas e financeiras de interesse do conjunto da Nação.

Nenhum candidato falou em desenvolvimento nacional, reorganização urbana, ampliação do excelente SUS ou da sobretaxação dos lucros excessivos dos ‘investidores’ estrangeiros, como também não formularam propostas para a expansão empresarial ou implantação de laboratório para baixar custos dos remédios, com a ampliação de pesquisas e restrições à exportação das ervas medicinais que abundam na Amazônia.

Conversa de botequim

O baixo nível da campanha, tendo como tema central a punição ou não de um deputado violento e antidemocrático, mira os defeitos pessoais de cada candidato desarmado de ideias.

Não se engrandece o nível cultural numa ‘conversa de botequim’.

O povo precisa aprender o país e buscar soluções através do debate produtivo com aqueles que querem representá-lo, e não enriquecer através de seus aliados, numa mobilização política baixa.

O povo precisa discutir propostas saindo da torcida enlevada por imagens pessoas ou oratórias elaboradas por marqueteiros e da grande mídia controlada por serviços internacionais de opressão.

Imobiliária pública

O Patrimônio Público Nacional já havia arrolado 137 imóveis para serem colocados à venda, alguns antes usados em benefício do público e outros decorrentes de apropriações em função de débitos com órgãos oficiais.

Agora, a sucursal imobiliária é o Estado do Rio, que quer negociar outras 57 propriedades.

No caso fluminense, é um contraste, pois o governador fala em construir um hospital em São Gonçalo e outro na Região Oceânica, esta beneficiada com outra igual proposta.

Num país desenvolvido, não se permitiria que entre tantas carências na área da Saúde e até na cura de uma pandemia, ficasse abandonado, por anos, o prédio de seis andares amplos andares do IASEJ.

O ideal, após o fracasso dos hospitais de campanha, seria que o Estado e as Prefeituras de Niterói e de São Gonçalo colocassem em funcionamento o gigante abandonado para servir a toda região da Grande Niterói.

Para muita gente, não interessam custos poupados e a ampliação do cumprimento da missão operacional dos bens e da máquina pública.

Tapume esportivo

A Prefeitura já cercou de tapumes o trecho de desvio da rua Visconde do Rio Branco em direção à Visconde de Moraes.

É indicativo do início das obras do Parque Esportivo em substituição à Concha Acústica

O projeto prevê o fechamento desta área, junto ao posto de gasolina.