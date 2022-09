Painel: Endividamento e inadimplência crescem em agosto, diz CNC

O endividamento das famílias com carnês e cartões de lojas de varejo e a inadimplência das famílias avançaram em agosto. O endividamento alcançou 19,4%, percentual que representa alta de 0,5 ponto percentual (p.p) se comparado ao mês anterior e de 1,2 p.p. em relação com agosto do ano passado. Já a inadimplência alcançou 29,6% do total de famílias no país, sendo o maior patamar desde o começo da série histórica em 2010.

Os resultados foram divulgados ontem (5) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Conforme a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela entidade, o volume de endividados com estes meios de compras vem crescendo desde maio deste ano.

O levantamento mostrou ainda que o aumento do indicador pode ser explicado pela procura por crédito direto no varejo das famílias de menor renda. Nos últimos quatro meses, o endividamento nos carnês para esta parcela da população cresceu 1,8 p.p. e chegou a 19,8%.

Conforme a CNC, a alta da contratação de dívidas foi mais expressiva para as famílias com rendimentos até 10 salários mínimos (1,1 p.p), do que entre as famílias de maior renda (0,9 p.p.).

Anual – No ano, a alta no endividamento direto em lojas do varejo é de 0,7 p.p. entre as famílias com até 10 salários de rendimento mensal. Já nas famílias consideradas mais ricas, cresceu 3 p.p.. A Peic também apontou, que no mesmo período, o público masculino está mais endividado nos carnês (19,5%) do que o feminino (18,8%). “A proporção de homens que contrataram crédito direto operado pelo varejo cresceu 2,3 p.p. em um ano; esse número caiu 1,1 p.p. entre as mulheres”, acrescentou a CNC.

Ainda em agosto, o percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa chegou a 79% do total dos lares no Brasil. “O crescimento da proporção de endividados acelerou na passagem mensal, com aumento de 1 ponto percentual. Em relação a agosto do ano passado, a proporção de endividados apontou alta de 6,1 p.p.”, informou a entidade.

A proporção de mulheres e homens endividados é maior em agosto, com avanço mensal mais expressivo para os homens (1 p.p.). No entanto, segundo a economista da CNC responsável pela Peic, no período de julho a agosto houve elevação no endividamento das mulheres.

Pelo segundo mês consecutivo, subiu o volume de consumidores que atrasaram o pagamento de contas de consumo ou de dívidas. A segunda alta seguida, que em agosto atingiu 29,6% do total de famílias no país, ocorreu depois da inadimplência se manter moderada entre abril e junho, com o reflexo das medidas de injeção de renda extra, como os saques do FGTS e a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. No mês, a proporção de famílias com atraso em contas ou dívidas cresceu 0,6 p.p., enquanto em um ano subiu 4 pontos percentuais. Entre os inadimplentes, 10,8% relataram não ter condições de pagar contas já atrasadas, e, por isso, vão continuar na inadimplência.

ELEIÇÕES: CINCO ESTADOS E DF IMPEDEM DECISÃO NO PRIMEIRO TURNO

O sonho do ex-Presidente Lula sagrar-se vencedor ainda no primeiro turno é inviabilizado pelo desempenho do Presidente Jair Bolsonaro no Distrito Federal e em cinco estados, onde desponta com apoio para a reeleição. A liderança presidencial se situa em Roraima (66% x 16%), Rondônia (54 % x 27%), Acre (53% x 30%), Mato Grosso (49% x 31%), Distrito Federal (38% x 31%) e Santa Catarina (50% x 28%).

Se tem ampla vantagem em 15 Estados, sendo três os de maiores concentrações de eleitores (São Paulo, Minas Gerais e Bahia), o ex-presidente não conseguiu boas margens no Amapá, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná, onde as pesquisas apontam um empate técnico. Embora no Espírito |Santo e no Rio de Janeiro ele apareça com uma vantagem de dois pontos.

No caso do RJ o candidato a governador de Lula é o segundo colocado. Lula teria 39% dos votos e Marcelo Freixo está próximo dos modestos 20%. Mas sabe que, no segundo turno terá o preferencial apoio dos eleitores de Ciro Gomes e de Simone Tebet.

OS DISPARATES

O melhor desempenho de Bolsonaro seria no Estado de Roraima, onde é apontado com 66% de preferência contra os 16% modestos atribuídos para Lula, que ali terá o pior desempenho na média das avaliações de pesquisas.

Em contrapartida, o ex-sindicalista desponta com 69% no Piauí contra apenas 15% de Bolsonaro. Lá o Estado é o líder em vacinação e o menos abalado pela Covid, mais um êxito do ex-governador Flávio Dino.

Outros Estados nordestinos que minimizaram a posição de Bolsonaro, assegurando-lhe 20% ou menos de aceitação, foram Bahia, Maranhão e o Ceará. Preferem, pelas pesquisas, o ex-presidente.

Por regiões

No Norte, Lula venceria na proporção de 48% a 35% e no Amazonas com 53%, deixando Bolsonaro com 29%.

No Nordeste. Alagoas (59% x 29%), Paraíba (58% x 24%), Rio Grande do Norte (59% x 25%), Bahia (61% x 20%) e Sergipe (54% x 26%).

No Centro Oeste, seu melhor desempenho (46% x 39%) seria em Tocantins.

No Sudeste, em Minas Gerais (45% x 30%) e São Paulo (40% x 31%).

Tambor do Brasil

Carioca, formado na Academia Nacional das Agulhas Negras (Resende), o capitão Jair Messias Bolsonaro quer sair do Estado-tambor do Brasil como o mais votado, além de eleger, como espera, o governador.

Para isto ele precisa tirar 5 pontos dos 39 atribuídos a Lula para somar aos 31 atribuídos a ele.

Neste 7 de setembro o capitão não deverá estar no desfile oficial de Brasília, perto do STF, mas sim perto do Forte Copacabana, onde haverá comemoração militar perto do local onde acontecerá haverá manifestação gigante de seus apoiadores.

Abusos da telefonia

Smartphone, celular, em uso.

Mesmo tendo havido restrições ao massacre telefônico de propagadores de mensagens comerciais, a TIM continua infernizando a vida dos usuários de telefonia.

Mesmo usando o identificador numérico destas chamas, a empresa chega a fazer seis incômodas chamadas (até à noite) através de telefonemas para aparelhos celulares.

Quando o cliente tem algum problema a resolver com a OI, Claro, etc, perde o contato desejado, temendo ser apenas mais uma oferta indesejada.