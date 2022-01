Painel: Desmatamento e seca

País dos contrastes,o Brasil, segundo as concessionárias,não tem áreas para alagamentos visando construção de hidrelétricas, mesmo como grande devastamento florestal na região Amazônica.

Países sem os 8,6 milhões de km2 só Brasil não tem nenhum projeto para construção de barragens e usinas para produção além de 2.000 Mws.

A de Itaipu, alagou 1.550km2 e pode gerar até 12 MW e é responsável por 15% de toda a energia consumida no RJ.. A de Tucuri (Pará) teve uma área alagada de 2.,840 km2. , tornou o rio Tocantins navegável . Custou US$ 75 bilhões, oferece energia mais barata , favorecendo a empresas japonesas, canadenses e norte americanas. Paga royalties pela geração de 2,440 MW de energia produzida. A cidade de Tucuruy é a primeira em arrecadação tributária no país.

A área alagada de Itaipu corresponde a 10 vezes o território da capital fluminense.

Brasil alagado paga falsa seca que enriquece empresas estrangeiras

A alegada redução dos níveis dos reservatórios de água das mega concessionárias estrangeiras aumenta o empobrecimento dos brasileiros e gera dificuldades ao desenvolvimento das empresas brasileiras ante a facilidades das agências reguladoras do país em socorrê-las com “bandeiras tarifárias” adicionais, sem lhes exigir competência para suprir as necessidades das áreas entregues à sua administração e fundamentais à segurança econômica e social de polos onde a energia é uma questão de segurança nacional. Com total estabilidade para a manutenção dos negócios, com a garantia dos lucros e dividendos dos investidores internacionais, as alienígenas concessionárias internacionais não desenvolvem avanços tecnológicos para avanços na geração de energia elétrica barata e preferem se socorrer da cara energia térmica, quando o mundo avançou para soluções alternativas como a energia eólica ou

solar., ou poderia ter minimizado o problema das gritantes enchentes como as que abalaram o Brasil, à exemplo do ocorrido no sul da Bahia e no norte de Minas Gerais. A ”bandeira tarifária“, implantada no país, não comandou “tropas de solidariedade“ da parte destas empresas ou da Agenersa em plena pandemia, quando muitas empresas sucumbiram

e levaram de arrastão dezenas de milhares de impossibilitados de pagar as suas contas mensais de consumo, não se pensou em reduzir os dividendos dos sócios e dirigentes dos usufrutuários da riqueza natural do Brasil. A conta fica para a pobreza crescente no país que possui o Aquífero Guarani, a maior reserva de água do Mundo.

Água e energia: soluções

As barragens das usinas hidrelétricas são manipuladas e estão com água em excesso.

É vantajosa para estas empresas que recorre às usinas térmicas – das quais são sócias – e que cobram tarifas bastante elevadas, gerando o adicional de “bandeiras tarifárias”.

Existem muitas alternativas termos água à vontade, inclusive com potabilidade da água oceânica alcançada por Quenia e outros países.

Uma estudante brasileira de 21 anos tem conduzido gerar água potável para pequenos núcleos residenciais usando a energia solar para a saudável e econômica produção.

Preço de banana

Com o “inglesismo” tomando conta da nossa língua e inflação padêmica não enxergada pelo governo, algumas expressões do Brasil antigo tem de sair do nosso julgamento.

A primeira é a expressão ante definidora de baixo dispêndio. O “preço de banana”” atualmente se refere a R$ 7,50 cobrados pela banana prata. A banana-ouro anda meio sumida.

O “negocio da China” se inverteu. Os preços de lá já não são favoráveis ao Brasil,. Passaram a significar os que a China pagam pelos nossos produtos necessários à sua expansão industrial.

O bom observador vai notar que a frequência a supermercados diminuiu mas nos horti-fruti-gtanjeiro aumentou.

O brasileiro está trocando a carne e os enlatadas pela fruta,legumes e ovos.

A economia está “comandando” a política por uma alimentação mais saudável….