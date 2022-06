Painel – Desemprego chega a 9,4% em abril, diz Ipea

A taxa de desemprego no Brasil chegou a 9,4% em abril deste ano, o menor patamar desde outubro de 2015, de acordo com estudo divulgado na sexta-feira (24) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Na comparação com o mesmo mês de 2021, a taxa registrou queda de 4,9 pontos percentuais. Ao todo, o país tinha 11 milhões de desempregados em abril.

Segundo o Ipea, na outra ponta, a população ocupada em abril chegou a 97,8 milhões de trabalhadores, o maior patamar desde 2012. Em relação ao mesmo período do ano passado, a população ocupada aumentou 10,8% e, na comparação com março último, houve alta de 2,1%. De acordo com o Ipea, a análise dos dados mostra que a expansão da ocupação tem ocorrido de forma generalizada, envolvendo todas as regiões, todos os segmentos etários e educacionais e atingindo todos os setores da economia.

O Ipea ressalta a recuperação nos setores que tiveram quedas mais intensas no auge da pandemia, devido às medidas de afastamento social. No primeiro trimestre deste ano, 6 dos 13 setores pesquisados apresentaram crescimento da ocupação superior a 10%, com destaque para os segmentos de alojamento e alimentação, com aumento de 32,5% na taxa de ocupação; serviços pessoais, com alta de 19,5%; e serviços domésticos, com crescimento de 19,4%.

Os dados mostram, no entanto, que ainda há uma série de desafios a serem superados no mercado de trabalho brasileiro. Mesmo diante de uma recuperação mais forte do emprego formal, a maior parte das novas vagas está sendo gerada nos segmentos informais da economia. No último trimestre móvel, encerrado em abril de 2022, enquanto o montante de trabalhadores com carteira assinada avançou 11,6%, na comparação com 2021, o contingente de ocupados sem carteira cresceu 20,8%.

Já os trabalhadores que se declararam subocupados em abril eram 6,4 milhões, ou seja, 6,5% do total da ocupação. Os trabalhadores subocupados são aqueles que trabalham menos do que 40 horas semanais tendo disponibilidade e desejando trabalhar mais. Esses dados representam queda de 1,7 ponto percentual em relação ao mesmo mês de 2021.

O Ipea calculou as taxas com base na série trimestral da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para serem comparados, os dados foram dessazonalizados.

UM NOVO MUNDO COM NOVA MOEDA

Com paz na Ucrânia ou com a expansão do atual momento bélico, o mundo estará mudado

quando se encerrar a reunião do BRICS, bloco informal e sem objetivos militares, aberta ontem em Pequim, quando o presidente Xi-Jinping alertou para a necessidade de se por um fim nas crises econômicas mundiais.

O pano de fundo já havia sido antecipado por este jornal quando deu conta de articulações para a criação de uma nova moeda que não fique atrelada ao dólar norte-americano. E isto foi evidenciado quando Putin enfrentou o início do boicote internacional exigindo que as compras no seu país fossem feitas em rublos e não em dólares.

Caso conformidade a medida que corresponde, por exemplo, à criação do Euro, haverá forte modificação no mercado cambial com a previsão de queda nas cotações do dólar.

O NOVO IMPÉRIO

A união fortalecida do grupo poderá receber novas adesões às propostas de mudanças, com países menos desenvolvidos como México, Cuba, Nicarágua, Colômbia e Venezuela, situados nas Américas, e do Vietnã e Coréia, da Ásia, entre outros.

Num processo eleitoral, o Brasil não tem sua posição definida, embora forme o grupo do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

O grupo se opõe à OTAN e defende uma reformulação da ONU.

CINCO COM PODER DE 50%

Embora sejam apenas cinco países os membros do BRICS, contam com 42% da população mundial e mesmo classificados como “países emergentes” representam o maior poder de consumo, lutando por novo modelo mundial de desenvolvimento, com proteção ambiental.

A China representa 1,5 bilhão de habitantes seguido de 1,4 bilhão da Índia, com o Brasil, Africa do Sul e a Rússia ampliando o quadro para 3,35 bilhões.

O Brasil, com 229 milhões, é superado pelos EUA com seus 340 milhões de habitantes.

Situação instável



Com quadros de melhoria e de ocorrência de algumas disfunções, o monsenhor Elidio Robaina continua internado no Hospital de Icaraí, brindado por orações que desejam a volta do seu trabalho evangelizador.

Entre os que oravam por ele, Stuessel Amóra, Emi Monteiro, Miguel Aidê e outros já obtiveram altas.

Feliz retorno ao lar para todos.

Direito de todos

Nem todos pacientes conhecem a plenitude de seus direitos de assistência à Saúde.

Pessoas oriundas de outras cidades e cujas famílias têm dificuldades de locomoção permanente,

muitas vezes não sabem que, tendo mais de 80 anos de idade, têm direito a acompanhantes, até nos CTI´s.

Quadro preocupante



Com a elevação do número de óbitos para 346 num só dia quando também ocorreram 69.231casos de infecções, é preocupante o quadro da Covid no Brasil, que voltou a uma normalidade de comportamento como se o vírus tivesse sido vencido.

Compromete a sua própria saúde aqueles que dispensaram os cuidados sanitários, acreditando que a elevação do percentual de vacinação seja um “alvará de soltura”.

A doença está aí os custos de tratamento, inclusive os remédios, estão sendo elevados.