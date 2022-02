PAINEL: CRISTO REDENTOR PERDE ABRIGO PARA A 3ª IDADE

Diante das leis dos homens e das Leis de Deus, qual a ação reparadora ou a grandeza punitiva para o desespero vivido há anos pelos dependentes do apoio do Abrigo Cristo Redentor, criado em 20 de abril de 1939 no bairro gonçalense Estrela do Norte, e com as portas a serem fechadas antes da passagem dos seus 83 anos de bons serviços?

Até então, a entidade prestava variados serviços através de convênios com dois entes públicos, que deveriam zelar pela fiel observância do Estatuto do Idoso, nem sempre cumpridores dos seus deveres firmados com a entidade histórica e nem mesmo com as pessoas carentes da assistência do Estado, especialmente os idosos pobres.

Para complementar os altos custos de atendimentos aos internos, em média, o Poder Público pagava R$ 1,5 mil mensais, com inconstância.

Qual seria o custo de hospedagem mensal, num quartinho de uma pensãozinha ou uma casa menor que um barraco? Quanto custam seis refeições diárias e o atendimento de enfermagem, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, cada consulta particular nas várias especialidades médicas e exames laboratoriais?

As colaborações de doadores e os resultados de promoções filantrópicas são insignificantes para cobertura de tantos gastos.

MUDANÇA DE FOCO

O nazi-facismo foi derrotado em maio de 1945, junto com o integralismo. O soar dos canhões iniciou a guerra fria entre os vitoriosos EUA e seus aliados imperialistas do ocidente, de um lado, e os ditos comunistas que gravitavam em torno da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e mais a então República Popular da China. (comunistas), minimizando-se a força dos antigos países imperialistas, como Inglaterra, Portugal, França, Holanda, Portugal, etc.

Agora, são exibidas notícias sobre ações eventuais de defensores do modelo de Hitler e Mussolini, e da necessidade de se impedir agrupamentos, especialmente vetando a possibilidade de se criar um partido nazi-fascista.

Isto cheira a uma tentativa de se incutir o fantasma do passado na cabeça da geração atual, já envenenada por outras formas de distanciá-la de um comportamento contrário ao capitalismo selvagem e do bom servir ao bem público, sem vantagens políticas ou subordinação aos que propagam o desamor e valorizam o apego material

LEMBRANÇA DO COMUNISMO

Outro confronto fora do ritmo da atualidade está marcado para março, as comemorações pelos 100 anos de fundação do PCB, e o 58º da implantação do regime militar.

No dia 25 de março, será comemorado o centenário de fundação do Partido Comunista Brasileiro, fato ocorrido em Niterói, junto ao clube Canto do Rio. Banido assim que terminou o Estado Novo, foi revivido fracionado com os nomes de PCB, PC do B, PCBR e outros. Um, dirigido por Roberto Freire passou a ser chamado de PPS e, logo depois, por Cidadania.

O centenário será comemorado por todos os comunistas e dissidentes em meio ao barulho de uma possível invasão da Ucrânia, pela Rússia – que, oficialmente, não é mais comunista.

Niterói tem uma das 21 na Câmara Municipal, conquistada por Leonardo Giordano, do PC do B, atualmente Secretário de Cultura.

Saudação militarista

Já o Presidente da República, capitão Jair Bolsonaro, recomendou ao Ministério da Defesa para, moderadamente, assinalar a passagem, no dia 31 de março, do 58º ano em que militares partiram de Juiz de Fora para o Rio forçando a renúncia de Jango que se exilou no Uruguai.

Desistindo de defender o “golpe militar com Bolsonaro na Presidência”, o Palácio do Planalto mudou de rumo após a derrota de Trump. Passou a tratar a China como grande parceiro e acertar o protocolo do encontro Putin-Bolsonaro, no Kremlin.