Painel: CPI da Covid-19 – Augusto Aras promete ‘agilidade’

A manhã de ontem (27) foi marcada pela ‘agilidade’. Tanto na entrega do relatório final da CPI da Covid-19 ao procurador-geral da República, Augusto Aras, feita em audiência que contou com a presença de nove senadores e um deputado federal, como nas declarações dadas pelo chefe do Ministério Público Federal sobre o assunto.

“Esta CPI já produziu resultados. Temos denúncias, ações penais e civis em curso, autoridades afastadas. E a chegada desse material que envolve pessoas com prerrogativa de foro por função vai contribuir para que possamos dar a agilidade necessária à apreciação dos fatos que possam ser puníveis seja civil, penal ou administrativamente” – disse Aras.

“Apreciação dos fatos”

Considerando que a CPI levou quase 180 dias para chegar ao relatório final – com o MPF sendo mero expectador da tragédia nacional, pode-se dizer que a mencionada “agilidade” será a mesma adotada, até então, com relação a tudo o que fora apurado pelo Senado, mas que, preponderantemente, era para ter sido, desde o início do caos, objeto de inquérito aberto pela própria Procuradoria-Geral da República.

Gaveta lotada

A “agilidade” letárgica do procurador-geral não se resume aos eventos da pandemia, mas também a tudo o que está relacionado, juridicamente, a questões que dependam de sua iniciativa em desfavor do presidente da República, Jair Bolsonaro, que teria lhe prometido uma das vagas a que tem direito de indicação, em seu mandato, para ministro do Supremo Tribunal Federal.

Foram vários pedidos de ‘investigações preliminares’ abertos contra atos praticados pelo presidente, e nenhuma denúncia.

Terrivelmente evangélico

Não se trata de questionar a religião professada pelo PGR. Mas sim de ponderar acerca de sua fé. Afinal, ele ainda crê que o Jair Messias poderá lhe conduzir ao ‘Supremo’.

Vida que segue

A aprovação do relatório final da CPI não surtiu nenhum efeito em Bolsonaro. O comportamento dele é de que não vai dar em nada.

Forno de Lenha

E como o gás está muito caro, ao que tudo indica, o relatório da CPI – caso vire pizza – será levada ao forno de lenha. Afinal, o MPF ainda vai fazer a análise da análise. Com muita agilidade.

Bolsonaro dispara contra Pacheco

Está consumado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, filiou-se ontem ao PSD, em evento no Memorial Juscelino Kubitschek. Declarou que só falará sobre candidatura em 2022. Mas só em dizer que vai falar no assunto já é o suficiente para considera-lo um candidato em potencial. E a maior prova disso é que o presidente Bolsonaro, já o vendo como adversário, partiu para o ataque. Ao participar de um programa de rádio, o presidente cobrou que Pacheco coloque em pauta a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que adia e limita os pagamentos de precatórios, quando ela chegar à Casa.

Caso seja aprovada, a PEC permite que o governo Bolsonaro gaste R$ 83 bilhões a mais em 2022, ano em que o presidente deve tentar a reeleição. “O objetivo é sufocar pela economia, o pessoal quer me tirar daqui. Vou sair no dia certo” – disse Bolsonaro.

Homenagem póstuma

O jornalista niteroiense Ricardo Boechat, que morreu no ano de 2019 em um acidente de helicóptero, recebe da cidade de São Paulo justa e merecida homenagem. O viaduto Paraíso, que dá acesso a Avenida 23 de Maio, importante eixo entre o novo centro econômico de São Paulo e a zona Sul Paulistana, foi batizado com o seu nome, passando a se chamar Viaduto Paraíso – Jornalista Ricardo Boechat.