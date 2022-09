Painel: Copom mantém juros básicos da economia em 13,75% ao ano

A queda da inflação fez o Banco Central (BC) interromper o ciclo de alta dos juros após um ano e meio de reajustes seguidos. Por 7 votos a 2, o Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic, juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.

A taxa continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Essa foi a primeira pausa nas elevações após 12 altas consecutivas, num ciclo que começou em meio à alta dos preços de alimentos, de energia e de combustíveis.

De março a junho do ano passado, o Copom tinha elevado a taxa em 0,75 ponto percentual em cada encontro. No início de agosto, o BC passou a aumentar a Selic em 1 ponto a cada reunião. Com a alta da inflação e o agravamento das tensões no mercado financeiro, a Selic foi elevada em 1,5 ponto de outubro do ano passado até fevereiro deste ano. O Copom promoveu dois aumentos de 1 ponto, em março e maio, e dois aumentos de 0,5 ponto, em junho e agosto.

Antes do início do ciclo de alta, a Selic tinha sido reduzida para 2% ao ano, no nível mais baixo da série histórica iniciada em 1986. Por causa da contração econômica gerada pela pandemia de covid-19, o Banco Central tinha derrubado a taxa para estimular a produção e o consumo. A taxa ficou no menor patamar da história de agosto de 2020 a março de 2021.

Inflação – A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em agosto, o indicador fechou em 8,73% no acumulado de 12 meses, após ter se . Esse foi o segundo mês seguido de inflação negativa, por causa da queda do preço da energia e da gasolina.

Apesar da desaceleração recente, o valor está acima do teto da meta de inflação. Para 2022, o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixou meta de inflação de 3,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. O IPCA, portanto, não podia superar 5% neste ano nem ficar abaixo de 2%.

No Relatório de Inflação divulgado no fim de junho pelo Banco Central, a autoridade monetária estimava que o IPCA fecharia 2022 em 8,8% no cenário base. A projeção, no entanto, está desatualizada e deverá ser revista para baixo por causa das desonerações sobre a gasolina e o gás de cozinha. A nova versão do relatório será divulgada no fim de setembro.

As previsões do mercado estão mais otimistas. De acordo com o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo BC, a inflação oficial deverá fechar o ano em 6%. No início de junho, as estimativas do mercado chegavam a 9%.

O VALOR DA CONFIANÇA NAS PESQUISAS

TSE – Tribunal Superior Eleitoral Urna eletrônica

Os contratos com as empresas de pesquisa cobram algo em torno de R$ 120 mil por encomenda, mobilizando agentes para contactarem com médias de1,5 mil a 2 mil eleitores, em prazos de três dias ou uma semana.

Indutoras do processo eleitoral, elas são contratadas por alguns grupos, quase sempre empresariais, sem prévia consulta à Justiça Eleitoral, mas apresentando a ela o relatório final do trabalho.

Embora fundamentais para os candidatos formularem suas campanhas com base nas tendências do eleitorado em cada segmento ou região, não há conhecimento de contratação destes serviços por candidatos ou partidos nacionais.

No passado um órgão público realizava pesquisas no Estado: era a extinta Data UFF.

Pela seriedade do trabalho e seus reflexos na opinião pública elas precisam ser aprimoradas e impedir desconfianças dos que acreditam no seu valor.

Afinal elas atuam como se fossem instituições promotoras de prévias de eleições simuladas, sem estrutura oficial e obrigações como as impostas ao poder eleitoral.

PRIMAVERA SILENCIOSA

A noite de hoje marca o início silencioso da primavera, símbolo do renascimento, paz, harmonia de duração de dias e noites e de reconhecimento dos valores do meio ambiente para a garantia da vida humana com saudável qualidade de vida.

Antecedida pelo Dia da Árvore, merecia festiva saudação, com a volta das escolas promovendo plantios e despertando conhecimentos ambientais, inclusive em revelações sobre as alterações climáticas que estão gerando tragédias por todo o mundo.

As secretarias municipais de Educação, Meio Ambiente, Cultura e Urbanismo deveriam estar integradas em ações por um futuro mais consciente e mais harmonioso na relação homem-natureza.

No entanto, em Niterói, o início primaveril está sendo marcado pela produção urbana de cara comemoração pelos 50 anos da criação do “Clube da Esquina” e pelos 80 anos do cantor e compositor Milton Nascimento.

POUCOS ELEITORES

Quatro municípios brasileiros podem ser igualados a simples condomínios residenciais, embora disponham de prefeito, vice, vereadores, delegado, juiz e tudo que a lei exige.

Imagine se um condomínio residencial urbano com 400 ou 500 unidades tivesse de arcar com estes custos, a partir da equiparação do síndico a um prefeito, dotado de assessoria.

Este é o quadro das cidades de Borá (SP) e Araguaiana (MT), com 1.040 eleitores; de Serra da Saudade (MG) e Engenho Velho (RS) com 1.109 e 1.120 eleitores, respectivamente. Existem outros seis com eleitorado entre 1.238 e 1.360 soldados da Democracia.

Em cidades como Niterói um único vereador obteve mais de 3,3mil votos e não conquistou o mandato popular.

ASCENSÃO RÁPIDA

O ex-juiz capixaba Wilson Witzel, em quatro meses de campanha, deixou de ser um desconhecido para tornar-se governador do Estado.

O seu vice, Claúdio Castro, também pouco conhecido, ascendeu ao governo e em menos de um ano e meio, credenciou-se para liderar as pesquisas na disputa de novo mandato governamental.