Painel: Copom mantém juros básicos da economia em 13,75% ao ano

A queda da inflação fez o Banco Central (BC) fez o Banco Central (BC) não mexer nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic, juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.

Em comunicado, o Copom informou que manterá os juros pelo tempo necessário para segurar a inflação e julgou o nível adequado para lidar com as incertezas sobre a economia brasileira. O órgão, porém, não descartou a possibilidade de novos aumentos caso a inflação não caia como o esperado.

A taxa continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Essa foi a segunda vez seguida em que o BC não mexe na taxa, que permanece nesse nível desde agosto. Anteriormente, o Copom tinha elevado a Selic por 12 vezes consecutivas, num ciclo que começou em meio à alta dos preços de alimentos, de energia e de combustíveis.

De março a junho do ano passado, o Copom elevou a taxa em 0,75 ponto percentual em cada encontro. No início de agosto, o BC passou a aumentar a Selic em 1 ponto a cada reunião. Com a alta da inflação e o agravamento das tensões no mercado financeiro, a Selic foi elevada em 1,5 ponto de outubro do ano passado até fevereiro deste ano. O Copom promoveu dois aumentos de 1 ponto, em março e maio, e dois aumentos de 0,5 ponto, em junho e agosto.

Antes do início do ciclo de alta, a Selic tinha sido reduzida para 2% ao ano, no nível mais baixo da série histórica iniciada em 1986. Por causa da contração econômica gerada pela pandemia de covid-19, o Banco Central tinha derrubado a taxa para estimular a produção e o consumo. A taxa ficou no menor patamar da história de agosto de 2020 a março de 2021.

DEPUTADOS ELEITOS VÃO ATRÁS DE CARGOS

O resultado das eleições parlamentares terá influência nas administrações de vários municípios, onde políticos eleitos estarão em busca dos cargos dirigidos ou manipulados por aqueles que não conseguiram a reeleição.

O princípio do “rei morto, rei posto” tornou-se comum com a destinação ampla de cargos municipais de livre nomeação, através do qual ocupantes de cargos legislativos manipulam a máquina administrativa, indicando secretários, diretores, assessores e até simples funcionários, para funções comissionadas ou meramente gratificadas. Também funcionários efetivos podem passar a receber vantagens financeiras, que possam vir a compor direitos extras no momento da aposentadoria. Há municípios com gastos mais elevados com as folhas de inativos superando as despesas com pessoal da ativa.

É um contraste com a habitual negativa de equiparação salarial para o pessoal admitido através de concursos, sem direito a promoções.

MANDONISMO

Quando chegar o ano eleitoral municipal os deputados que exercem o poder pela condição de serem titulares de mais votos terão reforçado ainda mais a capacidade de influência politica nos municípios, especialmente naqueles onde atuais prefeitos e novos deputados são de partidos aliados aos atuais e aos novos mandatários.

O país precisa de uma nova Constituição para por fima esta desigualdade que é antidemocrática e impede a renovação de valores na política e na administração.

AS PODEROSAS

As mulheres conseguiram relevância politica no Estado ao conquistarem 14 das 70 cadeiras na Assembleia Legislativa, uma delas, Renata Souza, do PSOL, com maior destaque, pois foi a mais votada, com 174.139 votos, só superada por Márcio Canela (UBR) e por Douglas Ruas (PL), filho do prefeito de São Gonçalo.

Além dela as novas deputadas são:

Elika Takimoto 90.260 PT

Gisele Monteiro 95.021 PL

Dani Balbi 65.015 PC do B

Tia Ju 63.377 Republicanos

Martha Rocha 61.716 PDT

Lucinha 60.382 PSD

Índia Armelau 52.582 PL

Zeidan 50.741 PT

Dani Monteiro 50142 PSOL

Célia Jordão 49.601 PL

Marina do MST 46.423 PT

Franciane Motta 37.872 UBR

Cica Machado 34.615 Republicanos

Entre os 70 deputados eleitos, Fred Pacheco conquistou o mandato com apenas 13.946 votos.

Opção de títulos

Expressivo número de candidatos disputou mandatos de deputados indicando com prenomes, título de Bispo, Pastor e Presbítero, buscando votos evangélicos. Não houve igual identificação de católicos.

Reconhecidamente evangélicos apenas dois conquistaram mandatos para a Alerj: Samuel Malafia e Marcelo RR Soares.

O PL elegeu um a indígena (Índia Armelau), tendo sido eleita também uma transexual.

Grande número de candidatos se apresentou com o prenome de carreiras militares: coronel, major, capitão, fulano da Polícia Federal.

O único que se destacou pela identificação como militar, foi o General Pazuello, eleito deputado federal.

Quebrando o sigilo

Muitos eleitores que optaram pela candidatura de Lula se mantinham em silêncio quando consultados, em público, sobre a preferência entre os presidenciáveis.

Agora com a constância da manutenção de Lula na liderança em pesquisas, o cenário está mudando com o amplo uso de propaganda do sindicalista, sobre as vestimentas.

Um cabo eleitoral fez sua avaliação ao levar para a praça pública um recortado retrato do presidenciável, em tamanho natural.

Impressionou-se com a corrida de moças e rapazes posando junto ao modelo, para postagem nas redes sociais, saindo do alto do muro.