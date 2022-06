PAINEL – COPOM ELEVA JUROS BÁSICOS DA ECONOMIA PARA 13,25% AO ANO

Em meio aos impactos da guerra na Ucrânia sobre a economia global, o Banco Central (BC) continuou a apertar os cintos na política monetária. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic, juros básicos da economia, de 12,75% para 13,25% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.

Apesar de o aumento em 0,5 ponto ter ficado dentro do previsto, o Copom surpreendeu o mercado, ao anunciar que pretende continuar a elevar a taxa Selic nas próximas reuniões. Até agora, a maioria dos analistas financeiros apostava que os juros básicos ficariam em 13,25% ao ano até o fim de 2022.

A taxa está no maior nível desde janeiro de 2017, quando estava em 13,75% ao ano. Esse foi o 11ª reajuste consecutivo na taxa Selic. Apesar da alta, o BC reduziu o ritmo do aperto monetário. Depois de dois aumentos seguidos de 1 ponto percentual, a taxa foi elevada em 0,5 ponto.

De março a junho do ano passado, o Copom tinha elevado a taxa em 0,75 ponto percentual em cada encontro. No início de agosto, o BC passou a aumentar a Selic em 1 ponto a cada reunião. Com a alta da inflação e o agravamento das tensões no mercado financeiro, a Selic foi elevada em 1,5 ponto de dezembro do ano passado até maio deste ano.

Com a decisão de ontem (15), a Selic continua num ciclo de alta, depois de passar seis anos sem ser elevada. De julho de 2015 a outubro de 2016, a taxa permaneceu em 14,25% ao ano. Depois disso, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano em março de 2018. A Selic voltou a ser reduzida em agosto de 2019 até alcançar 2% ao ano em agosto de 2020, influenciada pela contração econômica gerada pela pandemia de covid-19. Esse era o menor nível da série histórica iniciada em 1986.

ATACADO POR BOLSONARO, MINISTRO PRESIDIRÁ ELEIÇÃO

Um dos membros do STF mais duramente criticados pelo presidente Jair Bolsonaro (e vice-versa), o ministro Alexandre de Moraes foi eleito para presidir o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com posse marcada para 16 de agosto, 47 dias antes do pleito.

Ele tem reagido às suspeitas levantadas pelo presidente da República sobre o processo eleitoral e o STF, por outro lado, não pretende que as Forças Armadas tenham poderes equivalentes ao TSE na apuração dos votos.

Há quem acredite na possibilidade dos bolsonaristas arguirem incompatibilidade do ministro para julgar os atos eleitorais envolvendo Jair Bolsonaro.

Tudo certo

Havia indicativo de que o Cidadania não iria apoiar a candidatura governamental de Rodrigo Neves.

Isto iria atingir o desempenho de Comte Bittencourt, candidato a deputado estadual, mas tudo foi acertado.

Cadeira de senador (FOTO 2)

Na eleição federal a Federação PT-PV-PC do B e Rede apoia a chapa Lula (PT) e Alckmin (PSB)

à qual se juntou, agora, o PSD mineiro, partido ao qual pertence o prefeito Eduardo Paes.

Mas este criou um embaraço ao não querer aceitar a candidatura, ao Senado, do presidente do Partido Socialista, Alessandro Molon.

Paes aceita apoiar Freixo para o Governo, mas quer o seu então candidato a governador, Felipe Santa Cruz, na disputa pela vaga ao Senado.

Paes, que havia acertado apoio a Rodrigo Neves e voltou atrás, agora poderá estar no PT, esquecido de sua divergência com Lula por não manter a antiga negociação para ser o vice do petista.

O PSB está fechado com Lula e no Estado do Rio tende a acatar o desejo de Molon em apoiar a candidatura do pedetista Rodrigo para governador.

Pobre x Bilionária

A pobreza dos brasileiros abalou até a dona do Magazine Luiza e tirou do “ranking” de mulher mais rica do Mundo a sra. Luiza Helena Trajano.

Ela foi excluída da lista da Forbes porque a queda de vendas no varejo foi acentuada, fazendo baixar de R$ 27,00 para R$ 2,57 as ações da empresa que mais atendia as classes de baixo poder aquisitivo. Estas classes tiveram seu poder de compras reduzido devido à crise econômica agravada pela pandemia.

A empresa saiu de um lucro de R$ 99 bilhões para um prejuízo de R$ 12 bilhões.

Valor do voto

O ex-presidente do PT, Anderson Pipico, obteve 3.066 votos no pleito passado mas, pelas regras eleitorais (voto de legenda) não conquistou o mandato. A votação por ele alcançada foi superior a de nove dos 21 vereadores empossados. Dois do PDT, e um dos seguintes partidos: SDD, PC do B, MDB, PTC, DEM, PSDB e PSD, segundo dados oficiais publicados por “A Tribuna”.

Quatro assumiram cargos no Executivo e foram substituídos por suplentes.

Com baixa ou alta votação, todos merecem respeito pela decisão judicial que os reconhece como vereadores.

Os descaminhos no exercício do direito e dever de representação popular, serão julgados pelos seus atos.

Mas cabe registrar a situação de Pipico para entender o critério de definição de cadeiras a ocupar. Elas pertencem aos partidos pelo sistema que leva em conta o total de votos obtidos em cada legenda para definir quantas vagas caberão às agremiações. Coube ao PT, como a seis outros partidos, apenas uma cadeira partidária.

Os eleitos são proclamados dentro deste critério, que possibilita a sagração de quem possa ter alcançado 1/3 dos votos nominais em relação àquele que ficou de fora.

TÁ DIFÍCIL

O presidente Bolsonaro deixou vazar a possibilidade de substituir o general Braga Neto pela imagem feminina de Teresa Cristina (ex-ministra da Agricultura) como candidata a Vice-Presidência da República.

Braga Neto, general reformado, é menos cotado entre as mulheres e ele acredita no peso feminino nas pesquisas e intenções de votos.

Inflação

A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em maio, o indicador fechou em 11,73% no acumulado de 12 meses, no maior nível para o mês desde 2015. Apesar da queda no preço da energia elétrica, por causa do fim das bandeiras tarifárias, a inflação continua pressionada pelos combustíveis.

O valor está bastante acima do teto da meta de inflação.