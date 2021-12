Painel: Conveniados temem custos elevados com Planos de Saúde

Na lista de majorações que vão pesar sobre usuários de serviços e consumidores, caminham para um patamar mais elevado os planos de saúde, beneficiados este ano com um acréscimo de 8%, apesar de haverem registrado grande lucro no período da pandemia, mesmo com a queda de 3,3 milhões dos seus então 50,5 milhões de usuários.

A entidade representativa lamentou os ônus com a obrigatoriedade de oferecer 67 novos tratamentos obrigatórios. Mas no primeiro trimestre de 2020 – antes do aumento anual -as despesas desceram 36%, e o lucro líquido subiu 72,4%. Os usuários tiveram altas no desembolso entre 12 a 49%, ante o pânico causado pela evolutiva pandemia.

Seus economistas previam uma situação mais difícil no primeiro trimestre deste ano. Com a evolução da pandemia. A situação se inverteu e estamos encerrando o último trimestre com números de casos e óbitos abaixo do registrado no início da pandemia (15 de março de 2020).

RECORDES DA PANDEMIA

Hospital de campanha



Alegam os planos de saúde que, do seu lucro de R$ 220 bilhões, 84% foram destinados a fornecedores, estimando um custo mais elevado “no primeiro trimestre de 2021”. Mas houve sensível redução antes do segundo semestre.

CASOS

O ‘pico’ de notificações de contaminações ocorreu em 23 de junho de 2020, com a média móvel semanal chegando a 77.295 casos, e passada noite de Natal, registrou 4.984, ficando a média móvel em 3.681.

ÓBITOS

O pior momento em casos de óbitos apontou 3.125 em 12 de abril. Após 31 de julho, já não ocorriam números acima de mil entre os falecidos.

Na noite seguinte a do Natal deste ano, ocorreram 27 óbitos, situando-se a faixa móvel em 92 vidas perdidas no país.

Os números de dezembro podem apresentar ligeira reavaliação para cima, face do ataque dos hackers ao sistema de notificações oficiais e atraso na divulgação de dados de cinco Estados.

Sobrecarga pública e ação da comunidade

A Rede Pública de Saúde, graças à atuação do SUS, além de Governos Estaduais, abrindo novas unidades ou ampliando as existentes, deram importante contribuição para aliviar a sobrecarga dos hospitais privados.

Também devem ser ressaltados os trabalhos preventivos (testes, isolamento social, sanitização etc.), desenvolvidos com a vacinação em centenas de milhares de postos, além da atuação da FioCruz e do Instituto Butantã, ações pouco ressaltadas.

Igual reconhecimento é devido à muitas instituições e, especialmente, ao trabalho orientador e informador da imprensa, em todos os níveis.

NOSSA ESPERANÇA ESTEVE AQUI



Na discreta iluminação natalina no Campo de São Bento, fulgurou com mais grandeza e brilho a imagem de Nossa Senhora projetada pela fonte saída do lago, trazendo as suas bençãos para Niterói, onde a pandemia entrou em declínio exatamente no início da data consagrada à Padroeira do Brasil.

Foi uma irradiante emoção para a consagrada artista plástica Marlene Mendonça. Se não estava com seus pincéis e tubos de tinta colorida, conduzia uma máquina fotográfica para eternização do momento: o seu véu, a sua face, os cabelos, o seu rosário e sua brilhosa vestimenta branca.

A mãe de Cristo escolheu um lugar de paz: ali, no mais sagrado ambiente de silêncio, o internacionalmente consagrado maestro encantou-se com as milhares de pessoas respeitosas à apresentação da sua divina música, com tanto acatamento como antes não havia acontecido em qualquer lugar do Mundo.