PAINEL: Como acabar com as filas da saúde

Com a visão empresarial no governo petista a ser instalado em janeiro, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou a adoção de participação integrada do Poder Público com a iniciativa privada para “pôr fim às vergonhosas filas do SUS”.

É preciso que algum assessor palaciano abra os seus olhos para a crise no setor privado. A cliente particular paga por consulta e fica na fila do agendamento da consulta e precisa de longa espera para realizar os exames médicos solicitados.

Enquanto isto Niterói conta com um gigante e ocioso edifício onde funcionou a Policlínica do antigo IASERJ e o Estado não toca a obra do Centro de Imagens Rio II, onde funcionou o demolido prédio do Hospital Santa Mônica, pertencente a particulares, comprado e implodido pelo governador Sérgio Cabral.

Em Niterói existem outros prédios públicos abandonados: bastaria ativá-los e chamar, por exemplo, os milhares de médicos cubanos banidos por Jair Bolsonaro.

É uma questão de gestão e não de abertura de espaço para iniciativa privada, que fechou vários hospitais em Niterói e não conseguiu, por exemplo, colocar em funcionamento o Hospital Oceânico, que, desapropriado pela Prefeitura, tornou-se um exemplo de eficiência a partir da emergência do início da pandemia.

Marroquinos nas “playas”

Se a Espanha mantém rigoroso combate à imigração, vai ter que aturar a “invasão” dos árabes marroquinos nas valiosas e pouco conhecidas praias do seu litoral sul.

Os herdeiros do general Franco, agora sem direito a uma nova corôa do futebol mundial, terão de receber nas praias do Cabo de Gatas, com muita honra, o goleiro Bounou e o craque Achraf Hakimi, com seus convidados marroquinos.

Da equipe vencedora do jogo decidido nos pênaltis, estes dois nasceram na Espanha e migraram no sentido contrário, atravessando o Mediterrâneo.

O ponto mais próximo entre os países europeu e africano, tem uma distância semelhante ao caminho da Ponte Rio-Niterói.

Os Reis do Mediterrâneo

Os atletas marroquinos não temeram a artilharia da Espanha que goleou a Costa Rica por 7 a 0 e nem a fama do “especialista espanhol em cobrança de pênaltis”.

No Catar, Hakimi marcou na quarta tentativa, o gol da classificação por 3 a 0. Bonnou defendeu duas das cobranças dos espanhóis, que lamentaram a bola na trave, numa delas.

O Marrocos torna-se o quarto país africano a disputar as quartas de finais de uma Copa do Mundo: Camarões em 1990: Senegal em 2022 e Gana em 2010 abriram este caminho.

No lado português, Gustavo Ramos com seu gol inicial de ontem, não apenas deixou de ser reserva de Cristiano Ronaldo, como também colou sobre sua cabeça, a coroa de ídolo português.

Papai Noel

A solidão do presidente Jair Bolsonaro poderá ser quebrada no Natal.

Os militantes que buscaram as portas dos quartéis em atos pró-golpe, poderiam se concentrar no Alvorada, levando uma roupa de “Papai Noel do Ano” para o presidente que deu alegria natalina aos credores dos R$ 600 do “Auxílio Brasil”,

Diplomação de eleitos

Foi antecipada para segunda-feira, dia 12, a diplomação do presidente Lula e do seu vice, Geraldo Alckmin, em solenidade na sede do TSE em Brasília. Anteriormente o ato estava marcado para o dia 19, ou seja, no dia seguinte ao encerramento da Copa do Mundo.

Já o ato de posse continua marcado para o domingo, dia primeiro de janeiro.

O presidente Jair Bolsonaro ainda não confirmou se estará presente para transmitir a faixa presidencial.

‘Xexéo’

O prefeito Axel Grael era um dos mais animados segunda-feira , no Caminho Niemeyer, durante o show dos Paralamas do Sucesso. Além da goleada do Brasil, outro motivo foi o reencontro com os amigos de longa data.

Na década de 70, Axel estudava na Universidade Federal Rural e dividia o quarto com os músicos. Ele acompanhou de perto a criação de uma das maiores bandas do Brasil e não via os amigos há mais de dez anos.

Hebert, Bi e Barone mataram a saudade do agora prefeito de Niterói, a quem chamam carinhosamente de Xexéo.

ENCONTRO

A Firjan promoverá no dia 14 de dezembro, o “Encontro Empresarial 2022/23” com a confirmada a presença do governador do Estado, Cláudio Castro. O objetivo é debater temas de interesse para desenvolvimento do Rio,na visão do empresariado industrial.

TAMBÉM QUERO

O General da reserva Braga Netto, candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro, quer do PL, além do salário que já recebe do partido, que o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, banque o aluguel de um local para ele morar em Brasília, além da contratação de ao menos três assessores.

A ‘estrutura’ que Braga Netto solicitou, baseia-se em igual beneficio a ser assegurado pelo partido ao atual presidente Bolsonaro receberá da sigla.