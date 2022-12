PAINEL: CNJ suspende redes sociais de desembargadora por apoio a atos ilegais

O corregedor Nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão, determinou a suspensão de perfis nas redes sociais da desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), devido a postagens de apoio a atos antidemocráticos.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a atitude de Salomão foi tomada após a imprensa divulgar as publicações. O corregedor também determinou a abertura de uma reclamação disciplinar contra a magistrada.

Há três dias a desembargadora compartilhou em seus perfis no Twitter e no Instagram uma mensagem com fundo verde e a bandeira do Brasil com o seguinte texto: “Copa a gente vê depois, 99% dos jogadores do Brasil vivem na Europa, o técnico é petista e a Globolixo é de esquerda, nossa Seleção verdadeira está na frente dos quartéis”.

De acordo com o CNJ, a ordem de suspender o conteúdo publicado nas redes sociais da magistrada foi fundamentada no Regimento Interno do órgão e no Marco Civil da Internet. “Há urgência no bloqueio de conteúdo, inclusive para prevenir novos ilícitos administrativos ou eleitorais por parte da magistrada ora reclamada”, argumentou Salomão.

O corregedor disse ainda que é “necessária a manutenção da harmonia institucional e social até a data da posse [do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva]” e que “a conduta da desembargadora federal segue em sentido oposto, o que é expressamente vedado em se tratando de magistrados em atividade”.

Em nota, o CNJ frisou que a Constituição proíbe a atividade político-partidária por parte de magistrados. O Código de Ética da Magistratura também veda atividades político-partidária. Em 2019, o próprio órgão regulamentou o uso de redes sociais, proibindo juízes de “manifestar-se em apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos”.

A desembargadora Maria do Carmo Cardoso deverá ser intimada a responder no prazo de 15 dias à abertura de reclamação disciplinar.

VICES SEM VOTOS CHEGAM AO GOVERNO

O “casamento sem voto” para cargos executivos é uma infidelidade contra o eleitor que muitas vezes ficou sob a governança de um desconhecido.

O mandato sem voto é um discutível estupro à democracia, quando no passado, pela importância do cargo e o direito do eleitor de escolher quem eventualmente possa vir a exercer temporariamente ou definitivamente a Chefia do Poder Público, além de permitir composições politicas secretas, o vice era escolhido separadamente.

Em 1958 quando o então jovem Roberto Silveira foi eleito pelo seu carisma e jovialidade, o cargo de seu eventual sucessor coube a um politico mais idoso e integrante de outro partido, o ex-prefeito de Rio Bonito, Celso Peçanha, obter a preferência do eleitorado para se tornar vice-governador.

Com a morte do jovem bonjesuense, o Palácio do Ingá passou a alojar o “mais idoso” que faleceu após completar 100 anos de idade. O filho do “Dr. Celso” foi assassinado quando era deputado e o pai, governador. Badger, irmão de Roberto, tornou-se seu herdeiro politico imediato, mas foi cassado pelo regime militar.

O filho de Roberto veio a ser três vezes prefeito de Niterói. Na época da não reeleição, Jorge Roberto elegeu o arquiteto João Sampaio, como sucessor imediato. Logo a seguir, voltou às urnas conquistando um mandato de deputado, mais dois de prefeito e não conseguiu, como alegava, “completar o mandato de governador que meu pai não pode cumprir”. Perdeu a eleição para governador.

Os mandatos dos vices

Nos tempos atuais pelo menos dois vices chegaram ao apogeu: Michel Temer substituiu Dilma, após o “impeachment” da petista; e o ex-prefeito de Piraí, Luiz Pezão, como vice de Sérgio Cabral ocupou interinamente o Palácio das Laranjeiras, depois foi eleito e terminou preso como o seu padrinho politico.

Mais surpreendente foi a consagração de um desconhecido para o mandato principal. Ex-juiz no Espírito Santo, Wilson Witzel, simbolizando a oposição ao petismo de Lula, que estava preso por maquinação de outro juiz (Sérgio Moro) embarcou no “fenômeno bolsonarista”.

Tendo também chegado a uma prisão e cassado pelo Legislativo, Witzel tinha como vice o evangélico Cláudio Castro, uma pessoa sem tradição politica. Completou o mandato governamental alcançando a chance de se tornar governador pelo voto popular.

Mais um vice com plano de voo

Agora a Justiça ameaça o mandato do governador bolsonarista, apresentando um parecer com irregularidades apontadas em sua prestação de contas eleitoral.

Na possibilidade de mais uma deposição – é possível a invalidação de toda a chapa – está na fila de espera na porta do Palácio Guanabara, o ex-secretário de Esportes e também do Meio Ambiente, Thiago Pamplona.

Nada há nada contra, mas também quase ninguém conhece o seu desempenho ou apertou a sua mão.

RUAS E CALÇADAS OCUPADAS

A verticalização de algumas ruas como a Mariz e Barros ocorreu em obediência à legislação urbana da época, com a imposição da “lei do recuo” prevendo a futura movimentação de pedestres e de veículos.

Mas as autoridades municipais sempre falharam na fiscalização dos bens públicos que têm de ser preservados.

Muitos proprietários avançaram sobre espaços públicos, desinformados do próprio prejuízo.

O calçadão da Mariz e Barros foi encurtado pela colocação de gradis além dos limites dos edifícios.

Num dos casos, foi aberto um espaço para a vaga para estacionamento de dois carros, sem prejudicar o curso da rua. Em verdade, o espaço seria uma previsão para acostamento de caminhões de mudanças, motos, bicicletas ou desembarque rápido de passageiros, notadamente moradores.

Vem aí uma nova Lei Urbanística sem a visão futurista da mobilidade, com maior adensamento populacional e certamente com mais privatização de espaços públicos por prédios verticais, bares, restaurantes, etc.

Aplausos pra o Central

Os vereadores de Niterói aprovaram, em sessão plenária ocorrida ontem (13), uma Moção de Aplausos ao Clube Central (CC), pela inédita realização do evento que recebeu o Papai Noel de Helicóptero, na Praia de Icaraí, no último dia 4 de dezembro. A ação contou com o apoio d` A TRIBUNA e do JORNAL DE ICARAÍ. Presidente do Conselho Deliberativo do CC, Fernando Tinoco ressaltou que o documento do Parlamento municipal marca o apoio institucional e de Niterói à atividade, que “se soma ao conjunto de esforços da cidade para valorizar o período natalino”. “Temos visto o município enfeitado, o que é importante para os cidadãos se sentirem valorizados nesse período, garantindo o acesso de todas as classes sociais a um evento grandioso, como, por exemplo, o do Campo de São Bento. O Central se soma a esses esforços, de valorizar esse período, proporcionando que a população tenha acesso a eventos grandiosos como esse”, disse Tinoco.