PAINEL – CIRO PREFERE ATACAR LULA E MIRA EM 30% DOS INDECISOS

Classificando como um engodo a união do petista com um tradicional “tucano” o ex-governador cearense criticou duramente as esquerdas e mesmo admitindo representar uma nova opção, não manifestou entusiasmado com a movimentação para receber o possível apoio do União Br, MDB e PSDB.

Não incomodado por ter aparecido com apenas 6% das intenções de votos

analisou que 30% dos consultados não aceitaram nem Lula ou Bolsonaro, porque “o povo ainda não estão pensando em eleições”, tema empolgante para a mídia e os candidatos, explicando que o povo está pensando em como sobreviver diante do quadro da economia que só favorece aos poderosos. Como Bolsonaro tem o maior índice de rejeição, o candidato do PDT está preferindo atacar e a esquerda, por ele classificada como a mais venal do planeta Terra.

Sobre o governo de Lula disseque foi marcado por dar esmolas aos pobres e entregar as riquezas da nossa economia à meia dúzia de famílias poderosas.

VOLTA DA BOEMIA

Antecedendo o reinicio das aulas, marcado para segunda-feira, alunos da UFF reativaram a boêmia na Praça de São Domingos, alguns reunidos em torno de bandas.

Não encontraram abertos todos os bares fechados em função de dois anos de isolamento, mas se aproveitaram da volta da maioria das barraquinhas de lanches e bebidas.

A noite foi movimentada e o “point” mais badalado, causou curiosidade; a loja agora denominada Yubar, tem o visual de livraria embora dispondo de mesas para o tradicional serviço de bar.

A população pobre cedeu espaço com a “invasão” de universitários à praça.

A última Copa

Galvão Bueno anunciou que a Copa-22 será a última da sua carreira de narrador, que já chegou a 41 anos.

Já José Luis Datena decide até o final do mês se sai do ar para se candidatar a um cargo eletivo.

Apaguem as luzes

Neste mês de aumento de 17% nas contas de luz, um grande prédio escolar, mantido pelo Estado, não age para poupar despesas.

Mesmo não tendo aulas noturnas, manteve acessas as luzes de 70% das salas de aulas, na noite de sexta-feira.

Trata-se do IEPIC que possui forte isolamento contra possíveis invasores noturnos.

“Fake News”

Algumas pessoas não conformadas com notícias de jornais tentam aparecer nas redes sociais classificando as informações contrárias aos seus desejos, como sendo “fake news”

A acusação pode gerar processos por difamação e se enquadrar em mais um caso de difamação e de intimidação, a ser incluído na lista mundial de práticas contra a liberdade de imprensa.

É norma ética de todos os jornais assegurar aos que se sentem diretamente atingidos, o sagrado direito de resposta, desde que não seja mais um ato do suposto atingido para tirar proveito de projeção na mídia.

Na ânsia de apurar fatos, os veículos de imprensa podem usar o que se classificou como “especulação” à notícia.

Assim aconteceu em relação ao anúncio do destino de um deputado, no “Troca-troca” de partidos. Por três vezes, ele “desmentiu”, mas chegando ao prazo final, filiou-se ao partido citado pelo jornalista.

Júlio Verne

“A Tribuna” tem fatos curiosos neste tema.

No começo de abril, noticiou que “Tancredo tem data marcada para morrer: 20 ou 21 de abril. O nosso Júlio Verne acertou.

Quando da explosão, ocorrida na madrugada, na Refinaria de Duque de Caxias, em pleno regime militar, foi o único a levar a informação nas bancas.

Quando noticiou que “Morreu o novo Papa”, um mês após a investidura de João Paulo I, foi acusada: O bispo de Brasília passou mal e o jornal de Niterói matou o Papa”.

Também soube driblar a proibição de publicar notícias político no dia seguinte à edição do AI-1. Saiu com uma edição descaracterizada para o público saber de algo errado: a censura. Foi o único a circular.