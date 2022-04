PAINEL – CIRO PODE TIRAR VOTOS DE LULA E FAVORECER BOLSONARO

Terceiro colocado nas pesquisas e sem indicador de possibilidade atual de chegar ao segundo turno, o ex-Ministro da Infraestrutura, Ciro Gomes, pode crescer e representar uma diminuição dos votos esperados para Lula e tornar-se preocupante pela ligeira alta das manifestações pró-Bolsonaro.

Na eleição de 2018, Bolsonaro venceu Fernando Haddad, do PT, com uma margem de votos em torno de 10%, sagrando-se Presidente. Ciro favoreceu a vitória bolsonarista, ao se recusar a apoiar o candidato escolhido por Lula, que estava preso por sentença do juiz Sérgio Moro, que já sonhava ser pré-candidato a Presidente.

O ex-dirigente da “Operação Lava-jato” foi alçado à Ministro da Justiça, cotado para o STF, rompeu com Bolsonaro e ingressou no “Podemos” para ser candidato a presidente. Recentemente, chegou a desistir da candidatura e, no atual momento, se declara à disposição para representar a 3ª via, desta vez pela UBR. Mas as pesquisas indicaram que, após a sua saída, Bolsonaro cresceu 4% nas pesquisas, provavelmente da margem de 7% cotação que lhe cabia, sendo 2% cambiados para Ciro.

O paulista, radicado no Ceará, torce para aparecer com dois dígitos nas pesquisas para ajudar o desenvolvimento da sua campanha após maio.

ELEIÇÕES NORMAIS

Numa solenidade militar e na presença de Ministros do STF, o Presidente Jair Bolsonaro mudou o tom dos seus discursos de condenação ao processo eleitoral através das urnas eletrônicas, sem voto impresso.

Desta vez assegurou que as eleições seguirão em ritmo normal, mas não poupou críticas ao Ministro Alexandre de Moraes, que ameaçou a quem levantasse suspeitas sobre o processo, e chegou a dizer: “Ô Alexandre, vai me prender? Vão cassar meu registro? Que Democracia é essa?”

O capitão está animado com seu desenvolvimento nas pesquisas e indicação de que se a economia apresentar melhoras, o seu desempenho será mais favorável.

Uma empresa de consultoria norte-americana previu que Lula tem 70% de possibilidades de ganhar a eleição contra a 20 ou 25% do seu principal concorrente.

A empresa já cometeu muitas gafes em suas previsões eleitorais anteriores.

BOM NEGÓCIO

A melhor mercadoria brasileira chama-se dinheiro. Um produto alavancado não pelas chuvas, mas pelos juros e tarifas bancárias.

Na lista mundial dos bancos mais rentáveis apareceram quatro brasileiros: Santander, Brasil, Bradesco e Itaú. São dos EUA, 19, enquanto o Brasil se iguala ao Reino Unido e ao Canadá.

Turismo, sim. Hospital, não

Cabo Frio é um grande centro turístico abrigando personalidades e recebendo valiosas figuras nacionais e até internacionais, como o saudoso banqueiro e político Magalhães Pinto e a célebre artista Brigite Bardot.

Mas a movimentada Região dos Lagos não conta com um Centro Hospitalar de alta qualidade, mesmo sendo refúgio de lazer para grandes nomes da Ciência Médica e até de administradores de redes de hospitais, também sujeitos a inesperados socorros hospitalares, sem a necessidade de recorrer a helicópteros.

O atual e ex-Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, teve de hospitalizar-se em Niterói para ser operado.

Seria um bom momento para usar sua liderança e articular a segurança da construção de uma unidade hospitalar privada, de grande porte e qualidade, com a participação dos Planos de Saúde.

O dia dos mineiros

A passagem dos dias 20 e 21 abril tem como destaque a condenação e o enforcamento de José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, que lutou contra a colonização tributária portuguesa e foi enforcado no dia 21 de abril de 1792. Na noite do dia 20, em 1985. foi anunciada a morte do Presidente não empossado, Tancredo Neves, mediador que evitou a continuidade do regime militar, vencendo a batalha da eleição indireta e que seria empossado em 15 de março. “A Tribuna” anunciou com antecedência: “Tancredo tem data certa para morrer; dia 20 ou dia 21”.

Não fosse a audácia de “O Estado de São Paulo” superando a proibição de divulgação de notícias de prisão, e as enérgicas ações do Generais Paulo Teixeira, Golbery do Couto e Silva, Major Ney Fassheber e coronel Roberto Barcelos, além do líder da oposição Cláudio Moacyr, e do arenista João José Galindo, outro mineiro, preso no dia 20 de abril, hoje teria uma lápide no Parque da Colina pela sua insurreição contra a corrupção avassaladora no curso do governo Raymundo Padilha. Foi uma noite de invasão da sede “A Tribuna”, prisão e ameaça de eliminação física do seu diretor. Isto ocorreu em 1972. Ele continua vivo, apesar de outros dois atentados à bala.