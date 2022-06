PAINEL – CIRO E LULA PROMETEM ANULAR PRIVATIZAÇÕES

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) não encontrou espaço na grande mídia nacional para seu projeto de revogar, caso seja eleito, decisões sobre a privatização de setores da economia básicos para a segurança estratégica do país: petróleo, gás, água e energia.

Defendendo a soberania nacional Ciro Gomes disse que nenhum país do mundo entregou suas estatais à administração do capital privado e condenou a mudança do termo privatização para capitalização, acentuando que com a capitalização os grupos internacionais dominarão nosso mercado e “ provavelmente teríamos de ir a Xangai tratar de pronlemas da àgua e tarifas com alguma estatal chinesa”.

-”Se privatizarem tomo de volta”- advertiu, acrescentand que não será através de golpe, mas de indenizações justas.

PETROBRÁS MAIS FORTE

Deplorando que a Petrobrás está sendo “esquartejada” para facilitar a sua venda a grupos estrangeiros,advertiu que as eleições estão próximas e tudo pode ser revisto em janeiro.

Sem analisar a experiencia da Argentina que chegou a expropriar ações da YPF quando da fracassada fusão com a mexicana Repsol, Ciro Gomes previu medidas para provocar a baixa no valor das ações externas e elevar de 50,3% para 60% a participação do governo na formação do capital da estatal brasileira

LULA TAMBÉM CONDENA A EXPLORAÇÃO

Na tarde de ontem o ex-Presidente Lula condenou suas acusações aos capitalistas estrangeiros e agentes do atual governo que sonham com privatizações vitais para a economia brasileira.

Previu altas de custos quando seu plano, por exemplo,é usar a Eletrobrás em investimentos sociais ,inclusive em abastecimento, quando a privatização é acompanhada de altas nos prrços;aonodeste

RIQUEZA DE VOLTA

Existem pelo menos duas saídas para enfrentar a ganancia dos “acionistas do exterior” que almejam a ampliação dos seus gigantes com o petróleo brasileiro.

Somos exportadores e podemos elevar os valores do custo do que aqui é extraído e taxar em 40% a remessa para o exterior dos lucros obtidos pela PETROBRÁS.

O próximo Presidente terá de deixar claro que não somos lacaios dos estrangeiros que sugam a economia do Brasil..

Direito de divergência

O PSol também tem direito à divergência no voto parlamentar como ocorreu na derrubada do projeto visando acabar com a medição do ar que entra nos hidrômetros e erradamente alteia as contas , como se fosse mais água recebida.

É um problema nacional e, portanto, deveria ter a firmeza de uma posição definível nacionalmente pelos partido, segundo suas tendências pragmáticas e ideológicas. Na votação foi diversa a posição da bancada do PSol: Paulo Eduardo apoiou o projeto de Fabiano Gonçalves,(Cidadania), derrotado por oito votos a seis. Beny Briolly e o Professor Túlio preferiram a abstenção, o mesmo fazendo o vereador Dado, integrante do partido do autor da proposta; e Daniel Marques, do União Brasil.

O vereador Cassota, do PSDB valorizou seu voto. Diferente foi a posição do PDT, com Andrigo, Folha e Jonathan Anjos sendo contra a medida reguladora, o mesmo voto do estreante na Câmara Marcos Sabino e do ex-Secretário de Cultura. Leonardo Giordano (PC do B) , Leandro Portugal ,do PV, partido federado com o Cidadania: Paulo Velasco( Avante), Dr. Nazar, do MDB, Douglas Gomes, do PL, Fabiano Gonçalves, e Verônica Lima, do PT ( partido federado com o PV e o PC do B, votaram pela manutenção do projeto.