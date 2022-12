PAINEL: Cerrado registra aumento no desmatamento de 25% neste ano

O desmatamento no Cerrado aumentou 25,29% no período de agosto de 2021 a julho de 2022. As informações foram divulgadas ontem (14) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), unidade vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Ao todo, uma área de 10.688,73 km² foi desmatada.

Em 2021, a área em que houve supressão de vegetação nativa foi de 8.531,44 km². Os maiores percentuais de desmatamento foram registrados no Maranhão (26,51%), no Tocantins (19,9%) e na Bahia (13,36%).

Os dados foram verificados pelo Projeto de Monitoramento do Cerrado (Prodes), que mapeia a área das 126 órbitas/ponto da série Landsat que recobrem o bioma Cerrado. O programa identifica e quantificar as áreas maiores que 1 hectare onde a vegetação nativa foi suprimida, independente da utilização subsequente dessas regiões.

LULA QUER BANCOS NA PRODUÇÃO

A era dos fantásticos lucros dos concentrados bancos brasileiros está com os dias contados.

O futuro presidente pretende acabar com a monopolização ocorrida com o processo que extinguiu os pequenos e médicos bancos para favorecer a concentração amparada nos altos juros e nas elevadas taxas de serviços, mesmo com a informatização e redução de custos operacionais.

É o prenúncio de que voltaremos aos tempos dos bancos de fomento nos moldes daqueles mineiros que estimulavam o desenvolvimento agrícola, comercial e industrial.

Em Niterói existiam bancos como o Predial, Mercantil de Niterói, Agrícola de Silva Jardim, Cooperativa Urussanga e outros. O primeiro foi absorvido pela União de Bancos Brasileiros (Unibanco) que se tornou a potência com a sigla Itau. O Estado do Rio contava com o BERJ e a antiga Guanabara com o BEG.

Os órgãos públicos enriqueceram muitos deles que assumiram os depósitos oficiais, as contas de pagamentos de vencimentos, etc. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica deixaram de ser preferidos pelos órgãos públicos que absorveram gigantes massas de correntistas.

A HORA DA PRODUÇÃO

Em recente pronunciamento, o presidente eleito deu o seu recado: os bancos terão de ser alavancadores da economia como agentes para o desenvolvimento da produção.

Ele disse que precisamos de crédito mais fácil e barato para desenvolver a pequena, a média e a grande empresa.

Ao mesmo tempo se declara contra novas privatizações e pretende fortalecer as empresas públicas para tirá-las de situações de deficit e de ineficiência.

O domínio da natureza

É comum a imagem de vegetação, inclusive árvores, surgidas em imóveis antigos e desabitados como se a natureza tivesse se insurgido contra edificações substituindo os antigos quintais.

Esta retomada de espaço contrapõe-se às ações das pessoas que levaram o verde para suas varandas ou montaram praças, até arborizadas, nas coberturas verticalizadas.

Apesar da briga pelo espaço, o ser humano revela seu amor pela vida vegetal e também acena com a bandeira da paz.

Há moradores que não caçam e nem aprisionam passarinhos, cuidando de colocar alimentos-chamarizes em suas varandas para receber as visitas diárias de pássaros em busca da “refeição”. Não são arapucas, mas campos de pouso livres.

Eles aparecem com agilidade, retribuindo com seus cânticos e com a alegre coreografia de seus voos programados para três ou quatro vezes por dia, ensinando-nos o valor da liberdade com a confiante mobilidade natural deles.

Medo da dengue

Brasília – Exposição sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, na cerimônia da troca da Bandeira Nacional, na Praça dos Três Poderes (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A Sociedade Brasileira de Infectologia advertiu que a dengue ressurgiu e pode encerrar o ano com o registro de mil mortes superando o recorde de 2015. No ano de 2021 foram registrados 544 mil.

O período chuvoso, facilitando o acúmulo de água parada, é propício para a criação de mosquitos Aedes aegypti”.

Águas paradas nos altos dos edifícios e também em piscinas, são ameaçadoras e é preciso voltar a prevenção com o uso do “fumacê”.

Lupi de fora

O futuro ministro do Trabalho será Luiz Marinho e não o pedetista Carlos Lupi, que já ocupou a Pasta.

Já para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o escolhido é o presidente da FIESP, Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente da República, José de Alencar.

Já Vinícius Carvalho e Jorge Messias deverão ser escolhidos para a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União, respectivamente.

Nada se fala sobre cargos a serem preenchidos por Marcelo Freixo e Rodrigues Neves, derrotados como candidatos a governador, fortalecendo a campanha de Lula no RJ.

A vez do contínuo

Caso Bolsonaro não queira passar a faixa presidencial a Lula, a versão circulando em Brasília é de que Lula possa convidar um contínuo do Planalto para a entrega simbólica ou deferir a honraria a Dilma Rousseff que, vitimada pelo impeachment, teve como sucessor o vice, Michel Temer,” peemedebista que teria influenciado a sua deposição.

Temer foi sucedido por Jair Bolsonaro que merecia a sua estima.