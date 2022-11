Painel: Câmara instaura comissão para analisar PEC sobre piso da enfermagem

A Câmara dos Deputados instituiu ontem (23) a comissão especial para analisar a Proposta de Emenda à Constituição que permitirá a ampliação de limite de despesas com pessoal ativo nas áreas da saúde e da educação.

O texto tem o objetivo de viabilizar o piso salarial da enfermagem, que está suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) diante da indefinição sobre fontes de financiamento. Líderes partidários devem indicar 34 titulares e 34 suplentes que participarão da comissão para que o colegiado seja formalmente instalado.

A deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC), relatora do piso salarial, afirmou que será incluída ao texto da PEC outra proposta que autoriza a utilização do superávit de fundos públicos federais no financiamento dos novos salários mínimos da categoria.

“A enfermagem não pode esperar. Por isso, vamos instalar o mais rapidamente possível essa comissão especial e vamos garantir o relatório também no prazo das 10 sessões. Com essa iniciativa parlamentar, vamos garantindo parte das fontes de financiamento atendendo a estados, municípios, e união e também atendendo os hospitais filantrópicos”, disse.

O deputado Mauro Benevides Filho afirmou que a proposta de sua autoria define a fonte de recursos do pagamento do piso salarial da enfermagem em todo o país sem comprometer as receitas tributárias dos entes federativos.

“Estamos de tratando exclusivamente do superávit financeiro dos fundos federais – entre R$ 10 bilhões e 11 bilhões – para o pagamento do piso”, explicou.

GOLPISTAS VIERAM PARA FICAR

O aviso foi dado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, durante entrevista coletiva concedida na tarde de ontem (23), em que ele declarou ter reiterado o relatório apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o objetivo a anulação dos votos de 279.336 urnas eletrônicas que teriam sido “auditadas” pelo Instituto Voto Legal. “Esse segmento novo cresceu com Jair Bolsonaro. Isso não vai parar, independente (sic) de qualquer coisa, é um segmento novo, que veio para ficar”, em referência às pessoas que estão pedindo intervenção militar no Brasil (com Bolsonaro no poder) e anulação do resultado das eleições.

ANULAR PRIMEIRO TURNO

Segundo o presidente do PL, a anulação das mesmas urnas, usadas no primeiro turno das eleições causaria “um grande tumulto”.

“Eles conseguiram pegar essa discrepância no segundo turno”, disse Valdemar. “Eles não conseguiram no primeiro turno. Eles não tinham esse dado.”

De acordo com o advogado Marcelo Bessa, o relatório técnico só foi entregue ao PL na semana passada. “A opção do partido foi neste momento, até para possibilitar a ampla defesa dos atingidos e para se limitar a uma única pessoa que seria o candidato do segundo turno da eleição presidencial, foi apenas que se fizesse a verificação extraordinária do segundo turno”, complementou o advogado Marcelo Bessa.

Com as mesmas urnas eletrônicas que contesta o uso no segundo turno, o PL elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados: 99 parlamentares, além de governadores e senadores, dentre eles o governador Cláudio Castro e o senador Romário, pelo estado do Rio de Janeiro.

PAVIO ACESO

A anulação dos votos das 279.336 urnas daria a vitória a Jair Bolsonaro no 2º turno das eleições, com 51,15% dos votos, contra 48,85% de Lula. E o recado dado por Valdemar é claro: independentemente da decisão que o TSE vier a tomar, o pavio para a explodir a já instigada militância fanática de bolsonaristas, que persiste protestando nas ruas e portas de quartéis, tenha um “documento” para usar como fundamento e, com isto, causar um ambiente de desordem pública.

VIGILÂNCIA NECESSÁRIA

O ‘sumiço’ público de Bolsonaro, que ontem reapareceu no Palácio do Planalto após o pavio aceso pelo relatório, revela que durante as últimas três semanas o presidente dedicou seu tempo ao golpismo contra a democracia;

Os vitoriosos vivem o ‘conto de fadas’ da vitória, mas Lula ainda não tomou posse.

Os integrantes do que Valdemar chama de “segmento novo que veio para ficar” não se restringem à população civil, mas estão presentes em guardas municipais, polícias militares e, como ficou bem claro, na Polícia Rodoviária Federal.

Acreditar que a democracia está plenamente a salvo não é uma estratégia segura,, face a capacidade de multiplicação da alegação de fraude com base neste relatório golpista e do poder de reação dos mais fanáticos a exemplo de Roberto Jefferson e Carla Zambelli.

PARA NÃO FICAR MAL COM NINGUÉM

Antes de protocolar o relatório Valdemar fez questão de expor a diversas autoridades, entre deputados, senadores e ministros de cortes superiores, que estava fazendo a vontade do presidente Bolsonaro.

CONDECORAÇÃO

O procurador-geral de Justiça Estado, Luciano Mattos, recebeu a Ordem do Mérito do Ministério Público Militar, com a Comenda Grã-Cruz, pelos relevantes serviços prestados à sociedade.

A cerimônia aconteceu em Brasília e a condecoração foi entregue pelo procurador-geral de Justiça Militar,Antônio Pereira Duarte. A Insígnia é concedida a chefes de Estado, poderes, cardeais, embaixadores estrangeiros e outras figuras públicas de notável carreira. Luciano Mattos está licenciado do cargo, pois está concorrendo à reeleição.