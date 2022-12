PAINEL: Brasil pode manter título maior até que a festa pelos 100 anos de copas

Copom mantém juros básicos da economia em 13,75% ao ano

Apesar do repique recente na inflação, o Banco Central (BC) não mexeu nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic, juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.

O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, não participou da reunião. Terça-feira (6), o órgão tinha informado que ele não estaria presente por causa do falecimento de um parente de primeiro grau. Os demais diretores e o presidente do BC, Roberto Campos Neto, votaram pela manutenção da taxa.

Assim como nas últimas vezes, o Copom manteve o aviso que poderá voltar a aumentar a Selic caso a inflação não caia como esperado. Em comunicado, o comitê citou “a elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e estímulos fiscais adicionais” como fatores que aumentam o risco de a inflação subir. Em contrapartida, mencionou uma eventual queda no preço das commodities (bens primários com cotação internacional) e uma “desaceleração mais acentuada na economia global” como elementos que podem empurrar a inflação para baixo.

A taxa continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Essa foi a terceira vez seguida em que o BC não mexe na taxa, que permanece nesse nível desde agosto. Anteriormente, o Copom tinha elevado a Selic por 12 vezes consecutivas, num ciclo que começou em meio à alta dos preços de alimentos, de energia e de combustíveis.

Brasil pode manter título maior até que a festa pelos 100 anos de copas

Tanto quanto a conquista do campeonato deste ano, é importante manter a honra da Seleção Brasileira como titular do maior número de conquistas nestes 92 anos de copas do mundo. É preciso conservar esta glória até 2030, para se perpetuar como campeoníssimo no ano do centenário de disputas.

Detentora de quatro conquistas (54,74, 90 e 2014) e tendo humilhado o Brasil com o inesquecível placar de 7 a 1, a Alemanha não conseguiu a classificação para a segunda fase neste ano, quando poderia sonhar a ser pentacampeão. E mais: mesmo o Brasil não colecionando mais um título no Catar, os alemães só poderão se igualar ao Brasil caso vençam a Copa dos EUA, Canadá e México, em 2026. E isto se o Brasil não chegar, como desejamos, a erguer uma nova taça ainda neste mês de dezembro.

Das seleções que mais foram consagradas com títulos, a tricampeã Itália (1934,1982 e 2006) não atuou este ano. O bicampeão Uruguai (1930 e 1950) foi eliminado.

Ainda na disputa, a Argentina (1978 e 1986) e a França (1992 e 2018) apenas disputam um tricampeonato. E a Espanha, eliminada, só levantou a taça em 2010.

Sonham com a primeira conquista, apenas Portugal, Marrocos e a Croácia

A Copa que queremos

Encerrada a fase alegre do futebol, os brasileiros precisam se preparar para uma mais importante competição mundial: situar-se no ranking da economia, da educação, da saúde e da igualdade social.

O Brasil-continente se destaca no “mapa-múndi” em termos de população, mas até aqui tem elevados níveis de desemprego, de miséria e de deficit habitacional.

Mas é também modelo em muitos itens: o SUS permite nos orgulharmos da universalização da saúde, mas precisamos evoluir mais. Orgulha-se é invejado pelo altíssimo nível do processamento eleitoral.

Detemos a maior capacidade aquífera, as maiores florestas, uma infinidade de recursos minerais (petróleo, lítio, ferro,etc) e o mais extenso litoral com belas praias para dinamizarmos o turismo,

para multiplicar a geração de empregos e renda.

Precisamos agir contra a corrupção e a violência.

O bom oficial

Pedro Josapha, reformado como coronel de grande atuação no 12º Batalhão (Niterói), passou a se dedicar à firma de segurança que criou e protegeu grandes firmas como as antigas Lojas Leader.

Homem de imaginação produtiva, em entrevista a este jornal, nos anos 90, sugeriu a adoção de um sistema de câmeras de gravação nas viaturas e até nos uniformes das equipes da PM.

Só ao final da década passada a sugestão foi consagrada para reduzir em 70% o índice de mortes nas ações policiais e a maior proteção da vida dos policiais.

Com a aposentadoria passou a cultuar a sua própria vida em caminhadas pelas areias da Praia de Geribá, em Búzios, onde passou a residir.

A sua vida tem muitas histórias, como a tentativa de assassinato do experiente policial, quando saía de sua empresa de segurança, situada defronte à antiga sede da Imprensa Oficial.

Portenhos querem a forra

A ampla gozação dos brasileiros quando a Argentina estreou no Grupo C e perdeu para a Arábia Saudita, não foi perdoada pelos nossos hermanos do sul.

Eles renasceram nos dois jogos seguintes, derrotando nada mais nada menos que o México e a Polônia e se classificando ao derrotar a seleção verde-e-amarela da Austrália, sempre com dois gols por partida.

Os portenhos foram campeões em 1978 e 1986 e imaginam uma semifinal exatamente contra o Brasil, caso ambos vençam os jogos de amanhã.

A depressão de Bolsonaro

Praticamente fora do ar desde 30 de outubro, o presidente Bolsonaro vive num quadro de depressão muito explorado pelos seus adversários.

A sua saúde foi afetada quando da vitória de Lula. Ele acreditava numa vitória beirando os 60%. Afinal os “puxa-sacos” avaliaram apenas os estados onde as urnas confirmaram as pesquisas indicando-o vitorioso no Centro-Oeste e no Sul.

A situação se agravou com a falta do apoio dos militares e da reação popular aos baderneiros subvencionados por empresários de direita que bloquearam as estradas.

A antecipação da diplomação de Lula para a próxima segunda-feira (12) tornou o improvável sonho em terrível pesadelo.

Todos perguntam e se ele passará a faixa presidencial e qual será o seu destino após 2023.