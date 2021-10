Painel: Brasil está vencendo a Pandemia

Embora a vitória possa vir a ser comemorada em só 2022, o Brasil pode se orgulhar do desempenho dos profissionais de saúde pública, e do desempenho da maioria das autoridades municipais e dos governadores, com destaque para a ação dos cientistas e membros de instituições como a FioCruz (foto) e o Instituto Butantã.

Igualmente, merece destaque a participação dos brasileiros que, ordeiramente, recorreram aos organizados postos de vacinação, o que nos permite celebrar o estágio atual de segurança, com 72% já protegidos com a primeira, e quase a metade da população já completamente imunizada. É certo, porém, serem necessários dois meses para a conquista de êxitos após cada tomada de cada dose.

Sempre esquecida, a imprensa, em todos os processos e níveis da vacinação, cumpriu o seu papel estimulador e orientador, além de fiscalizador e de divulgador das ações que permitiram sucesso ao trabalho de conscientização de que a vacinação é o caminho para derrotar o vírus, aliado às medidas sanitárias protetivas, apesar de reações negativistas de minorias inconsequentes.

AUXÍLIO BRASIL DEVE BENEFICIAR 17 MILHÕES DE BRASILEIROS

Anunciado em agosto deste ano, o novo programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil, deve substituir o Bolsa Família em novembro. De acordo com o ministro da Cidadania, João Roma, o novo programa vai interligar ferramentas do Estado e integrar políticas públicas para a população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade. Segundo ele, o principal diferencial do Auxílio Brasil é oferecer não apenas proteção social, mas também a possibilidade de transformação social que se dará por meio da capacitação para acesso ao mercado de trabalho. Roma diz que, para isso, contará com o apoio do Sistema S. O programa também trará mecanismos para proteção da primeira infância e de segurança alimentar com o aperfeiçoamento de iniciativas já existentes como o Criança Feliz e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Com o objetivo de estimular as pessoas a buscarem novos caminhos sem medo de perder o benefício, está sendo viabilizado, segundo Roma, uma regra de permanência em que a pessoa, mesmo conquistando um emprego, por exemplo, possa permanecer por até dois anos sem perder o auxílio. A ideia é que o valor possa ser reajustado, passando dos atuais R$ 190 para cerca de R$ 300. O auxílio, que hoje contempla cerca de 14 milhões de famílias, deve passar a atender 17 milhões.

O CAMINHO DA VITÓRIA

Encontrando resistências, a vacinação só começou 10 meses após o avassalador ataque do vírus. Hoje, completam-se nove meses do tardio início da vacinação.

Para se avaliar o seu benéfico impacto nesta guerra salvadora, conduzida e com “tropas” civis, vejam os dados oficiais:

19 outubro 2020 / 17 outubro 2021

Casos diários 18.586 / 5.886

Média móvel semanal de casos 502 / 125

Óbitos diários 341 / 325

Média móvel semanal de óbitos 502 / 325

Total do Brasil até 17 outubro de 2021: 21.642.194 casos e 603.324 óbitos

O “pico” de registros de casos, com 87.822 ocorreu a 22 de junho ano (início do inverno) quando a média móvel indicava em 74.490 casos, com hospitais lotados.

Já o “pico” de óbitos apontou 3.693 registros no dia nove de abril. Em 10 de julho caiu para 2.490, mantendo-se em ritmo de queda.

MELHORIA NO ESTADO

Embora muito menor que São Paulo, o Estado do Rio vinha superando-o em número de casos e de óbitos, apresentando-se na sétima colocação nacional em termos de vacinação.

O quadro ficou diferente nos últimos dias com sua entrada na lista dos Estados enquadrados na situação de estabilidade.

APARECIDA SALVA CIDADES



Cinco cidades brasileiras são identificadas pelo nome Aparecida. Todas elas, inclusive a paulista Aparecida do Norte, onde se situa o Santuário Nacional da Mãe de Jesus Cristo e Padroeira do Brasil tiveram atenuados os efeitos da pandemia.

Mesmo aquela, entre elas, com mais registros, foi abençoada. Aparecida de Goiânia somou 1.762 óbitos apesar da sua dimensão semelhante à Niterói. Conta com 460 mil habitantes, bem perto dos 515 mil residentes na ex-capital fluminense, onde foram perdidas 2.433 vidas.

Maior proteção receberam as demais: Aparecida do Taboão (MS) com 62; Aparecida D’Oeste, 19; Aparecida do Rio Negro (TO), com 13, e Aparecida do Rio Doce (GO), registrou apenas cinco óbitos nos 19 meses de pandemia.

A cidade Aparecida do Norte conta com 40 mil habitantes, mas recebe gigantesco fluxo de fiéis e turistas, oriundos não apenas do Brasil As autoridades registraram, ao longo do período, 116 óbitos.

ALEGRIA DA VACINA

O Brasil saiu da crise da importação da vacina e se engrandeceu com a Fiocruz iniciando a produção da vacina totalmente brasileira, já não mais dependendo do IFA, insumo indispensável à produção e até então dependente de importação polêmica da China e da Índia.

Em ritmo normal de produção, a Fiocruz entregou, no fim de semana, mais 4 milhões de doses. Em reforço aos estoques estaduais.

Os percentuais de população beneficiados com a vacinação consideram o dado indicativo de 215 milhões de brasileiros, embora os menores de 12 anos não integrem o “público-alvo”.

A maior parte do Estado do Rio está enquadrada na faixa amarela indicativa de risco baixo de infecção. A faixa vermelha (risco alto) abrange o Rio e seus municípios da Baixa fluminense e parte da região serrana.

Nenhum município fluminense está na faixa roxa, indicativa de risco muito alto.

O melhor estágio é a faixa verde, indicativa de risco muito baixo.