Painel – Brasil deve ter a maior temporada de cruzeiros dos últimos 10 anos

A temporada de cruzeiros 2022/2023 deverá ser a maior dos últimos dez anos, segundo estimativa da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil, sigla para Cruise Lines International Association). No período de 29 de outubro de 2022 a 20 de abril de 2023, oito navios devem navegar por 160 roteiros, ofertando 674 mil leitos.

Além dos oito navios de cabotagem, que navegam entre portos marítimos sem perder a costa de vista, 35 de longo curso vão viajar em águas nacionais. A entidade avalia que a demanda reprimida deve se reverter em vendas.

As oito embarcações partirão dos portos de Itajaí (SC), Maceió (AL), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Santos (SP), percorrendo 160 roteiros e 486 escalas em 17 destinos, incluindo Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este.

Juntos, os navios Costa Firenze, Costa Fortuna, Costa Favolosa, MSC Armonia, MSC Musica, MSC Fantasia, MSC Seashore e MSC Seaview vão ofertar 647 mil leitos, o que permite ultrapassar a quantidade de viajantes embarcados na temporada antes da pandemia de Covid-19.

Os navios de longo curso saem de destinos internacionais e têm parada no Brasil para depois seguir o itinerário. Para a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, isso coloca “o país de volta na rota de importantes companhias marítimas de todo o mundo”.

De 7 de outubro de 2022 a 17 de maio de 2023, 35 navios de longo curso farão 309 paradas em 45 destinos em 15 estados, incluindo Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. A expectativa é que o movimento gere impacto econômico para a economia nacional.

Recessão baixa cotação do petróleo e fome aumenta

A política de cotação dos preços de combustíveis no Brasil com base na paridade internacional está na contramão e não há indicativos de reduções, mesmo diante da queda do custo do barril do Brent caindo dos US$ 113,34 registrados em março para se situar, ontem, a US$ 99,90. Em dezembro a cotação estava em US$ 74,17.

Os produtores estão temerosos da desenhada recessão mundial que atinge até mesmo a China, em decorrência das medidas duras contra a Covid, afetando a produção e o consumo internos. A situação é agravada pelo bloqueio à importação de petróleo da Rússia.

No Brasil houve baixa de 1,1% nos derivados por conta da redução das alíquotas do ICMS, uma importante fonte de receita para os estados e municípios, abalado suas estruturas.

A alta da cotação internacional do dólar agrava a situação dos países compradores de petróleo.

Fome aumenta, segundo a ONU

Se o noticiário nacional indicava que 13 milhões de brasileiros passam fome, um relatório da ONU foi mais contundente: são 61 milhões de pessoas (30% da nossa população) que estão em situação de grave deficit nutricional.

Em nome dos custos dos combustíveis e da elevação do dólar (mesmo em produtos não importados)

os preços dos produtos destinados à alimentação continuam em marcha ascendente e o custo da cesta básica (média de R$ 733 no Rio) reduz as campanhas de solidariedade, já afetadas pela onda de desemprego.

O “Auxilio Brasil”, elevado de R$ 400 para R$ 600, não dá para pagar uma cesta básica, mas o governo destina bilhões para campanhas politicas. O “auxilio” vai durar apenas até dezembro.

Pressão contra Freixo

Já tendo conseguido firmar Alessandro Molon como candidato ao Senado, o PSB arrefeceu sua campanha contra o candidato petista Marcelo Freixo, pois este trabalho está sendo conduzido pelo vice-presidente nacional do PT e ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá. Este, inclusive, liderou caravana presente no encontro com as lideranças de movimentos sociais do Estado, em apoio a Rodrigo Neves, ocorrido na ABI.

Freixo, no momento, é o segundo colocado na disputa governamental, mas também é visto como capaz de fortalecer a legenda de deputados federais, pois nesta disputa já obteve quase.

Fiéis querem grande um encontro com Elídio Robaina

Após celebrações de missas em intenção de sua alma, em cinco igrejas de Niterói, o monsenhor Elidio Robaina será reverenciado por todos os fiéis que frequentavam a Capela de São Lucas, última onde deixou viva sua presença espiritual e sua capacidade gestora.

O programa não foi anunciado, mas será a celebração pelo primeiro mês do seu sentido falecimento.

Eleição na UFF

A equipe do candidato à reeleição como reitor da UFF deixou um campo aberto para fortalecer a oposição, ao dar ampla divulgação à volta das atividades da EDUFF, após sete anos de paralisação, como indicou nota distribuída à imprensa.

A oposição, que tem indicado 25 grandes edificações na gestão do seu opositor, lembrou que Antonio Claudio teve oito anos de mandato e não acabou, por exemplo, com a obra do novo prédio da Faculdade de Medicina.

Numa campanha de pouca participação, a UFF promoverá o segundo turno de votação entre os dias 11 e 13. Na disputa apenas o atual e o ex-reitor Roberto Salles.