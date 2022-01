Painel: Bombardeio de telefonemas enfurece assinantes

Mais do que os inacreditáveis disparos de “fake news” que vem sendo alvos de bloqueios as insistentes chamadas feitas até mesmo pelas operadoras de telefonia e outras “secretas”, classificadas como “números inexistentes” quando o usuário liga para dar o retorno e saber de onde procede a chamada. Estas últimas,na maioria apresentam DDDs do Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

A agressão ao direito ao sossego das pessoas não tem resposta do governo ou da Anatel, que chegou a anunciar um plano com oferta de uma senha precedendo os números de onde partem os disparos para os usuários optarem pela aceitação ou bloqueio das chamadas indesejáveis.

Há situações como a de um idoso enfermo que atende a todas as chamadas admitindo estar sendo chamado por parente socorrista, de hospitais ou centros de imagens marcando ou desmarcando procedimentos, etc.

Somente no espaço de duas horas,na tarde de ontem,quando interrompeu o tratamento ou teve de sair às pressas do banheiro, ou, ainda, interrompeu a assistência esposa enferma este idoso recebeu chamadas de ofertas de serviços feitas por cinco números telefônicos diferentes.

Falsas informações

Além de telefonemas indicando que um dos moradores da casa tem um saldo xis em sua conta e há solução visando aplicação financeira vantajosa, outro informava de imediato tratar-se de um escritório de advocacia empenhado na defesa do seus recebia porque existe um processo de cassação do direito (da moradora) de “direito de dirigir”. Mesmo com a informação de que a citada está impossibilitada de dirigir veículos, há cinco anos, por razões de saúde,um minuto após outra chamada foi feita com o mesmo objetivo por pessoa diferente.

Os mais insistentes chamados, no mesmo dia, são feitos pela Claro e Tim. Além dos números telefônicos “secretos” ou de falsos agentes financeiros.

Neste ultimo caso,foram anotados na tarde ontem os números (11) 999826 7093; (21) 9209 7282; (21)95000111” além de outros não anotados (fixo) e em celulares diferente no mesmo endereço.

Golpes variados

Os jornais e emissoras tem divulgado inúmeros de golpes aplicados através do uso de telefonemas pessoais ou empresariais por pessoas físicas e ou de falsas empresas.

Além do golpe de falsos sequestros ou pedidos a familiares para fazerem depósitos em conta d parentes que estão pagar uma conta, o mais audacioso e bem tramado é o que dá conta de compras feitas através de cartões de crédito.

Veículo individual

Brasília – Combustíveis têm primeira variação de preço em 2018 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Numa das crises do petróleo o governo chegou a anunciar a proibição de circulação de carros de passeio transportando apenas uma pessoa, para poupar combustível.

Mesmo sem imposição legal já há muita gente aderindo ao sistema idealizado pelos mais afetados com a crise social.

Um friburguense que leciona em Niterói e usava o carro para ida e volta a Nova Friburgo, mas mudou de hábito com o aumento do combustível. Fez a conta: seu carro precisa de 25 litros, representando um gasto individual de R$ 175,00 em combustível e mais as despesas com dois pedágios na ida e três na volta. Indo de ônibus gasta R$ 88,60.

-”Agora só vou de carro se tiver mais duas pessoas para o rateio dos gastos.

O custo do combustível passou a pesar no bolso e a aliviar o tráfego de carros de passeio.

ÁGUA MAIS CARA

Alguns condomínios residenciais já estão reajustando os valores das cotas mensais arrecadadas, alguns além do índice de 10,6% da inflação.

Um deles chegou a pensar em recolher os boletos vencíveis neste mês pra aplicação do chamado reajuste.

O Sindicato dos Condomínios informou que a tarifa básica de água em Niterói passou de R$ 3,85 o custo metro cúbico para R$ 4,36 a vigorar até junho. Em julho haverá nova revisão com o m3 passando custar R$ 4,56.

A água é fornecida a Niterói através da antiga Cedae (Águas do Rio), provindo das serras e sendo tratada junto ao Canal de Imunana.