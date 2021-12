PAINEL: BOLSONARO QUER GENERAL, MAS VICE DEVE SER MULHER

O comentário do capitão Jair Bolsonaro admitindo ter como candidato a vice, na sua chapa, o General-Ministro Braga Neto, interpretado como sendo o ‘vice anti-impeachment’ não teve boa aceitação. Aliados do ‘Centrão’ entendem que ele precisa fortalecer sua chapa, com um nome saído de Minas (segundo maior eleitorado) ou do Nordeste, contrapondo a Lula e a Ciro.

Mas já, anteriormente, ele admitia ter como companheira de chapa a Ministra da Agricultura, Teresa Cristina.

A única mulher a alcançar o mais alto posto na República foi Dilma Rousseff, tendo perseguido a mesma meta, a senadora Marina Silva. A mulher moderna, contudo, se destaca no STF e no Congresso Nacional

Em termos de grandeza, além do valor de São Paulo e do Rio de Janeiro (primeiro e terceiro com maiores eleitorado), pesa outro elemento de avaliação: os negros formam 56% da população, e as mulheres são 54%.

A equação eleitoral entra no campo religioso, onde os católicos constituem a ampla maioria populacional.

Moro admite ter como vice o ex-Ministro do STF, Joaquim Barbosa ou a senadora do MDB, Simone Tebet.

Cadê os ativistas

Neste dia consagrado a N.S da Conceição, a grande exaltação deveria ser destinada ao ‘negro e pobre’, que coletou esmolas para edificar, em terreno doado por herdeiro do cacique Arariboia, a suntuosa Igreja em seu louvor, no centro da cidade e que chegou aos 350 anos, após ter sido a Matriz de Niterói.

Igualmente, os líderes do chamado “movimento negro” não preservaram a memória de José Bernardo da Silva, espiritualista que criou, em Niterói, a primeira União dos Homem de Corpo, defensora da igualdade solidária entre as raças, o oposto às bandeiras eleitoreiras do racismo separatista.

Os ativistas de ONG´s ambientalistas também não reagiram à devastação do ‘Pomar da Rua José Bonifácio’, quando frondosas e quase centenárias mangueiras estavam os ‘brotos’ dos seus habituais frutos colhíveis em novembro.

Há muita gente aparecendo com bandeiras teóricas na mídia, mas pouco semeando ideias e gerando ações práticas.

Atração natalina

Já foi o tempo das noites de sextas-feiras serem marcadas pelo intenso movimento veicular de quem retornava das praias de Niterói ou se dirigiam para a abertura do fim de semana no interior ou curtir as noitadas cariocas.

A espiritualidade parecia despertada na noite de sexta-feira. A intensa movimentação era direcionada para a beleza da iluminação da ‘arvore de Natal’ inaugurada pela Prefeitura entre as praias das Charitas e São Francisco, com direito à curtição à beleza noturna de uma plataforma petrolífera aqui presente para receber demorados reparos. Noturnamente, os tripulantes costumam compará-la a uma ‘árvore de Natal’. Ela era emoldurada pela ‘vista do Rio’ e a paz do Gragoata-Boa Viagem.

Quem tem autoridade

A uma agência de notícias, o candidato a reeleição como Presidente do Brasil, declarou que a Petrobrás iria anunciar, em breve, a redução dos preços dos combustíveis.

No dia seguinte, a poderosa ‘estatal brasileira’, em nota, negou a possibilidade ante às suas políticas de adaptação ao mercado internacional e adiantando que o Presidente da República não tem acesso às suas pautas de decisões.

Já o blog do jornalista Oswaldo Manescky, ex-assessor de Brizola, divulgava enorme artigo de advogado brasileiro denunciando a atuação dos grandes escritórios de advocacia norte-americanos como responsáveis pelas ações praticadas pela empresa, cujas ações (e dividendos) foram decisivas na Bolsa de Valores de Nova Iorque.