PAINEL: BC pode acelerar alta dos juros se cenário mudar, diz diretor

Depois de elevar os juros básicos da economia em 1 ponto percentual na semana passada, o Banco Central (BC) poderá apertar ainda mais o cinto da política monetária caso a inflação resista a cair, disse ontem o diretor de Política Monetária da instituição, Bruno Serra. Em videoconferência com investidores, ele disse que o órgão fará o necessário para trazer a inflação de volta para a meta em 2022 e 2023.

“Quando se está disposto a fazer o que for necessário, não existe restrição. O Banco Central sempre pode ajustar os seus passos se o cenário mudar, mas parece que esse nível de ajuste tempestivo é bastante adequado no momento”, declarou.

Diretor da área do Banco Central que monitora a inflação e define a política de juros, Serra indicou que pode fazer elevações superiores a 1 ponto dependendo do comportamento dos preços.

Segundo o último boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado divulgada pelo BC, as instituições financeiras preveem que a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrará 2021 em 6,88%, acima do teto da meta para este ano.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) estipulou meta de 3,75% para o IPCA em 2021, com 1,5 ponto percentual de tolerância, o que faz a inflação ficar numa faixa entre 2,25% e 5,25%. Para 2022 e 2023, a meta está em 3,25% e 3%, respectivamente, também com 1,5 ponto de tolerância.

A ata da última reunião do Copom, divulgada hoje, informou que o BC elevará os juros em 1 ponto percentual no próximo encontro, no fim de setembro, e continuará a subir a taxa básica até que a Selic fique acima do nível considerado neutro. Desde 2018, a taxa está abaixo do nível neutro, para estimular a economia.

Políticos articulam, mas é cedo para estimular candidaturas





Há uma pressa em busca de definições para o quadro sucessório estadual, incompatível com a instabilidade vivida pelo país em todos os setores e decorrente da clara ausência de fortes lideranças consagradas para debates de alto nível.

Candidaturas estão sendo estimuladas para atender os que, não sendo candidatos a cargos majoritários, precisam estar desde cedo identificados com os personagens do futuro processo sucessório, por razões fisiológicas.

Está havendo uma corrida em torno de nomes e não de propostas de ação para quatro anos de gestão.

A pressa está buscando definir a disputa como ideológica.

De um lado identificam como candidatos o atual governador tendo como concorrente, na mesma ala política, o atual vice-presidente, Hamilton Mourão.

Do outro as atenções estão sendo para uma candidatura antibolsonarista e talvez lulista, sem definição clara dos personagens e as chances de ligações com os dois oposicionistas mais viáveis para representação da oposição na disputa presidencial.

Monstros e anjos nas ruas

Passado um ano e meio de dificuldades para os atingidos pelos efeitos da ação do vírus e de desafios para os menos afligidos atestarem a sua importância pessoal no meio social, importantes momentos estão sendo vividos pelos brasileiros.

São exemplos de compaixão e doação a constância das grandes parcelas da sociedade empenhadas em dar um pouco de si aos que estão mais sofridos, indo anonimamente buscá-los nas ruas especialmente os que sentem fome, frio, não têm emprego e carecem de amor.

Mas infelizmente ainda restam espécies não premiadas pela grandeza do dar de si e que, investidas em funções públicas, exorbitam do poder temporário recebido e praticam abusos de autoridade contra o próximo, sobre os quais se consideram superiores.

Duas polícias

Assim aconteceu no sábado, no Centro de Niterói.

Um dos muitos casais que usam o carro pessoal para distribuir “quentinhas” nas ruas acatou sinal de pedintes e foi surpreendido com a ação de agente da Guarda Municipal. Marcando sua presença para coibir estacionamento irregular mostrou sua autoridade, não a solidariedade: “dez segundos para sair”.

Apressado o carro do bem seguiu para a rua Marechal Deodoro e novamente surgiram pedintes sabedores da ação distribuidora de alimentos. Mas também um carro de polícia, desta vez, da PM. Seis integrantes saltaram elogiando a ação solidária e posicionando a viatura para dar segurança à operação de atendimento à pobreza.

Dia do Advogado

A data de hoje tornou-se consagrada à comemoração pelo “Dia do Advogado”, evocando a criação dos cursos jurídicos no Brasil.

A Ordem dos Advogados do Brasil não programou eventos especiais para realçar a importância do trabalho dos agentes do Direito.

Em Niterói era hábito solenidade oficial seguida de encontro de confraternização dos profissionais, inclusive com extensão de homenagens aos que exercem com, grandeza atividades correlatas, como magistrados, promotores, defensores públicos e escreventes.

Fora a capital a maior subsecção da OAB-RJ é a da antiga capital fluminense, com mais de 15 mil advogados. A cidade também é moradia preferencial para altas figuras dos setores jurídicos situados no Rio de Janeiro.

Canhão e tapetão (FOTO 2)

Em sua briga com o STF o presidente Bolsonaro classificou a não aceitação da sua tese pelo voto impresso como propósito de quem quer ganhar no “tapetão”.

Para mostrar, talvez, o desejo de não ver tirado o tapete dos seus pés palacianos, ele decidiu colocar peso na sua rota de passagem, alguns dos canhões dos blindados da Marinha que seguiam para exercícios militares no interior de Goiás.

Conseguiu arrepiar muita gente temerosa de um golpe com a presença do poderio militar no entorno do STF e do Congresso Nacional.

Foi um exagero de preocupação. Afinal, seu filho, já havia dito que para fechar o STF bastaria um cabo e um sargento.

Seria um arremedo da noite de 31 de março quando um coronel lacerdista, a pé, tomou o mosquetão do sentinela e conquistou o célebre Forte de Copacabana.