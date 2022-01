Painel: Bancos reduzirão espaços físicos

O mercado imobiliário vai perder o “filé mignon” reservado para aqueles acostumados a grandes ganhos com aluguéis de lojões e prédios para estabelecimentos bancários acostumados a longa permanência nestes pontos.

Salvo as àreas reservadas para caixas eletrônicos o espaço físico com salões de espera e caixas operadoras para recebimento de contas, a necessidade de ocupação foi muita abalada com a brutal queda na movimentação, ampliação dos pagamentos on line ou em casas lotéricas ou através dos descontos automáticos em contas,como nos casos de contas de luz,àgua,doações,impostos,condomínios,etc.Os pagamentos de salários tem sido feitos através de depósitos em contas-salários e a maioria dos assalariados está se valendo do uso do Pix, implantado no ano passado quando ocorreram sete bilhões de transações num montante de R$ 4 trilhões.

O uso do cheque caiu 93% no ano passado em relação a 2005,segundo a Febraban. Foram compensados 220 milhões de cheques. Dos quais 8,3 milhões foram devolvidos.

Nos canais digitais, responsáveis por 67% de todas as operações, 13,5 milhões não estavam com cobertura no momento.

Os covidianos

Num só dia o Rio de Janeiro, capital, realizou 85 mil testes que deram positivo para a Covid.

A estatística de casos cresceu amplamente mas a grande maioria não necessitou de internação neste momento em que os hospitais públicos sofrem com a escassez de equipes, por razão de afastamento de profissionais.

O fato positivo é que a maioria dos que apresentaram se recolheram ao isolamento doméstico e boa parte foi declarada como recuperada após um período de cinco a 13 dias de tratamento domiciliar, mas com assistência médica

MENOS ÓBITOS

Em Niterói a Prefeitura estabeleceu multa de R$ 180 para quem não utilizar máscaras, com marcante fiscalização no Terminal João Goulart.

Mesmo assim muita gente que se sente curada da Covid-leve ou pensa estar segura com vacinação, permanece deixando de lado as máscaras protetoras.

Como noticiamos ontem: o Código Penal prevê punições, inclusive pena de detenção, pra quem põe em risco a saúde pública

BALANÇO FATAL

De primeiro de janeiro (69.472 óbitos) até sexta-feira (69.565) o Estado do Rio de Janeiro perdeu 93 vítimas nos seus 92 municípios.

Com apenas 8 por cento da população brasileira o RJ responde por 11% do total das mortes ocorrida nestes quase dois anos de pandemia. São Paulo éo Estado mais afetado.

VOLTA AO PODER

O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel

O ex-juiz Wilson Witzel continua se articulando pra voltar a governar o Estado Rio argumentando ter havido o uso de provas ilícitas para um Tribunal Misto (desembargadores e deputados) afastá-lo do cargo em 2021, ele se considera inocente.

O seu recurso está no STF visando anular o ato da Comissão e consequente “impeachment” Witzel, eleito pelo PSC, partido então aliado a Bolsonaro,com o qual divergiu.

Foi substituido pelo seu vice, Cláudio Castro, que está em plena campanha para se reeleger governador em outubro próximo.

Imortalidade

A artista plástica, pianista e escritora Leda Mendes Jorge Aida foi escolhida para ocupar a cadeira de J.G. D Araujo Jorge na Academia Nacional de Belas Artes, presidida Por Edson Carvalho de Luna Freire.

A data da investidura não foi marcada.