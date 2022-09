Painel: Banco Central comunica vazamento de dados de 137,3 mil chaves Pix

Cerca de 137,3 mil chaves Pix de clientes da Abastece Ai Clube Automobilista Payment Ltda. (Abastece Aí) tiveram dados vazados, informou na sexta (16) o Banco Central (BC). Esse foi o quarto vazamento de dados desde o lançamento do sistema instantâneo de pagamentos, em novembro de 2020.

Como um cliente pode ter mais de uma chave Pix, o BC informou que o total de pessoas (físicas e jurídicas) afetadas chega a 137.122. Cada pessoa física pode ter até cinco chaves para cada conta e cada pessoa jurídica pode ter até 20.

Segundo o BC, o vazamento ocorreu em dados cadastrais, que não afetam a movimentação de dinheiro. Dados protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos, não foram expostos.

O incidente ocorreu entre 1º de julho e 14 de setembro e expôs os seguintes dados: nome do usuário, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), instituição de relacionamento, agência, número e tipo da conta, data de criação da chave Pix. Todas as pessoas que tiveram informações expostas serão avisadas por meio do aplicativo da Acesso ou do internet banking da instituição.

O Banco Central ressaltou que esses serão os únicos meios de aviso para a exposição das chaves Pix e pediu para os clientes desconsiderarem comunicações como chamadas telefônicas, SMS e avisos por aplicativos de mensagens e por e-mail.

A exposição de dados não significa necessariamente que todas as informações tenham vazado, mas que ficaram visíveis para terceiros durante algum tempo e podem ter sido capturadas. O BC informou que o caso será investigado e que sanções poderão ser aplicadas, como multa, suspensão ou até a exclusão da Acesso do sistema do Pix.

FORÇAS FEDERAIS ATUARÃO NA ELEIÇÃO

Polícia Federal

Pela quinta vez consecutiva, agentes federais estarão atuando para a garantia do processo eleitoral

no Estado do Rio. O pedido oficial foi formulado pelo Tribunal Regional Eleitoral à Presidência da República, sendo prevista a utilização de sete mil agentes das policias Rodoviária Federal e Federal, além das Forças Armadas, que atuarão com as forças públicas estaduais.

Não houve motivação especial para a determinação da medida que é preventiva, até mesmo em função do radicalismo da disputa, especialmente em relação ao pleito presidencial, e visando a normalização da grande movimentação no dia do pleito.

Como medidas para a garantia da segurança a Justiça já havia proibido o uso de armas nas seções eleitorais e até mesmo 100 metros dos locais de votação. Também está proibido o uso de celulares nas salas de votação.

Cadê o dinheiro?

A suspensão da decisão de um juiz federal retirando grandes quantias da participação de Niterói e Maricá em favor de São Gonçalo, Magé e Guapimirim dos royalties do petróleo vai gerar uma batalha judicial após as eleições e poderá culminar no STF, onde tramita ação pela redistribuição dos benefícios e seus critérios de aplicação.

No caso presente, a Prefeitura de Niterói pretende reaver a cota milionária que deixou de receber para atender aos seus compromissos previstos em orçamento anual, além de estar vigilante para receber o que perdeu.

A Prefeitura já assumiu compromissos de despesas confiante no recheamento de seus cofres, mas não terá condições para reembolsar as prefeituras de Niterói e de Maricá.

Os futuros pagamentos dos royalties poderão ficar suspensos até o julgamento oficial da forma de destinação dos recursos, pois a questão está sub judice.

Difícil é a situação das empresas de consultoria e advogados que já teriam recebido algo em torno de R$ 200 milhões, como direito aos 20% de honorários.

Sem internet

As empresas e os órgãos públicos atuam com perfeição no uso dos meios inovadores da internet, amparados por normas legais s igualando toda a população diante cara, avançada e complicada era do “internês”.

Pesquisa do IBGE divulgada na sexta (16) aponta que 28 milhões de brasileiros componentes de 15,3% da população com mais de10 anos de idade se enquadram na lista dos que, em 2021, não tiveram acesso a estes meios de comunicação. Apenas 155,7 milhões de brasileiros fizeram uso da internet pelo menos uma vez por mês.

No país de mais de 30 milhões pessoas situadas em condições de pobreza ou miséria, estão fora do foco por falta de condições para a compra de aparelhos ou meios para o pagamento dos serviços de assinatura ou manutenção.

Os jovens são os que mais usam os meios de informática (94,5%.).

Saiu-se bem

Rodrigo Neves, a exemplo de Ciro Gomes, fez uma campanha sem ataques aos concorrentes.

O ex-prefeito de Niterói, muito alfinetado na sabatina realizada pela TV Globo, mostrou seu êxito como administrador e o suporte de dois prefeitos consagrados como bons gestores :Axel Grael e Eduardo Paes, presentes na sua propaganda eleitoral.

Jovem, Rodrigo Neves tornou-se um nome respeitável no cenário estadual.

Muitos candidatos

O Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro com mais registros de candidatos, só ultrapassado por São Paulo.

O TRE fluminense examinou 2.860 processos e o paulista alcançou a marca de 3.682 julgamentos.

Contagem

Florada dos ipês, em Brasília.

Faltam cinco dias para o início da Primavera, que começa às 22h04 de quinta-feira e vai durar até as 18h48 do dia 21 de dezembro, também uma quinta-feira.

Já para as eleições, faltam apenas 15 dias.