PAINEL: AVANÇO DA 1ª DOSE É POSITIVO, MAS FIM DA IMUNIZAÇÃO É INCERTO

Há comemorações em várias regiões do país com anúncios de aplicação da primeira dose em 80% da população-alvo de algumas cidades, quando a média nacional divulgada pelo consórcio de imprensa registra a marca de 51% da população brasileira beneficiada nesta etapa, enquanto a plena imunização alcançou apenas 22%.

A população nacional é calculada na estimativa do IBGE (211 milhões), abstraindo-se 30 milhões dos menores de 18 anos, formando uma população-alvo em torno de 180 milhões de necessitados de cada uma das duas doses.

Pagamentos com cartões crescem 52% no segundo trimestre de 2021

As compras realizadas por meio do sistema de cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceram 52% no segundo trimestre de 2021 quando comparado ao mesmo período do ano passado. No total foram negociados R$ 609,2 bilhões no período, de acordo com dados divulgados ontem pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento.

Em quantidade de transações, foram registrados 7,1 bilhões de pagamentos com cartões nos meses de abril, maio e junho, o equivalente a 55 mil por minuto, 53,9% a mais do que no ano anterior.

O cartão de crédito foi o meio de pagamento que apresentou o maior valor transacionado no segundo trimestre, registrando R$ 371,3 bilhões, com crescimento de 53%, seguido do cartão de débito que movimentou R$ 214 bilhões (+ 42,3%), e do cartão pré-pago, R$ 23,9 bilhões, o que representa alta de 214,3%.

Os gastos com cartões no exterior cresceram 62% depois de seis trimestres consecutivos de queda. Segundo os dados, o volume movimentado foi de US$ 708 milhões, o equivalente a R$ 3,7 bilhões. As compras realizadas por estrangeiros no Brasil somaram US$ 492,7 milhões (R$ 2,6 bilhões), uma alta de 73,6%.

Segundo a Abecs, o resultado é reflexo de um cenário de maior abertura da economia, com a flexibilização das medidas de isolamento social em combate à pandemia, levando em consideração que a comparação é feita com o segundo trimestre do ano passado, período de maior impacto na crise.

De acordo com o levantamento da entidade, quando avaliado o primeiro semestre do ano, os pagamentos com cartões cresceram 33,2% ao somarem R$ 1,2 trilhão. O cartão de crédito movimentou R$ 707,2 bilhões (alta de 30,8%), o cartão de débito, R$ 418,4 bilhões (alta de 30,3%), e o cartão pré-pago, R$ 41,8 bilhões (alta de 183,2%). Ao todo foram 3,6 bilhões de pagamentos com cartões no período, o que representa um crescimento de 30,5% em comparação com o primeiro semestre de 2020.

As motos abrem caminhos para o presidente do Brasil

O sertão do Nordeste e as regiões rurais fluminenses encontraram nas motocicletas o caminho da mobilidade para transporte de pessoas e pequenas cargas, ante o fim da era dos cavalos, burros, jumentos e mulas.

É a criatividade do brasileiro ante a impossibilidade de chegar a todos os lemas governamentais.

A história registra a opção de Washington Luis: governar é abrir estradas; da Era Vargas marcada pelas primeiras rodovias asfaltadas; a era JK acabando com o ferroviarismo e implantando o rodoviarismo; o ciclo militar de grandes obras como a Ponte Rio-Niterói e de outra faraônica como a Transamazônica.

A expansão demográfica e os apelos ambientais encontraram nas ciclovias urbanas uma nova alternativa de transporte saudável e com baixo investimento pessoal e oficial: as ciclovias.

As motos do Presidente

Tendo trocado a cavalgada realizada em Brasília por sua liderança em passeios de moto, no Rio, Belo Horizonte e Florianópolis, o presidente inova a campanha eleitoral sem massas populares nas ruas.

O nosso atual governante deixará a sua marca inovadora para a mobilidade urbana: usando as motocicletas como instrumento para oferecer várias respostas aos desafios da atualidade.

1- Dará uma resposta às montadoras que estão saindo do Brasil, como a poderosa Ford que foi para o país de Maradona, transformando o Brasil em importador e com menos empregos.

2-Mostrará que seu governo está combatendo a pandemia, ao pretender evitar aglomerações em metrôs, ônibus, trens e terminais rodoviários;

3-Demonstrará que, como atleta, tem o espírito olímpico de usar o vento brando e o menor esforço para vencer provas de velocidade à distância.

Afinal o povo jovem se inspira nos hábitos inovadores de gente vitoriosa a exemplo de quem chegou ao topo do Governo ou das artes, dos esportes, da música, entre outros midiáticos, criadores de novidade.

Hora da conciliação

Mas está aí uma alternativa para apaziguar a luta moto versus carros, ônibus e caminhões: criar motovias, seguido o modelo ciclístico.

Criando uma faixa de mão e contramão, a obra torna-se fácil, com mais opções de rotas e sem o zigue-zague mortal nas vias até aqui movimentadas e desordenadas.

Vai gerar renda, emprego, transporte accessível e mais barato, além de baixo investimento público.

Sé em 2022

A vacina foi iniciada a 17 de janeiro. Passados seis meses e 24 dias estão fora da proteção 103 milhões carentes da primeira dose e 160 milhões, da segunda

São necessárias mais de 200 milhões de doses para atingirmos ao público-alvo, além das necessárias para os menores de 18 anos.

Não há garantia de um Carnaval com tranquilidade.

Mil dias te esperam

Quem imagina a impossibilidade de visitar o Catar e assistir ao vivo aos jogos da Copa do Mundo, no próximo ano, tem a opção de esperar um pouco mais mil dias de economia para usufruir com grandeza as maravilhas da França e de países vizinhos, com as Olimpíadas programadas para 2024 na invejável cidade de Paris.

A pandemia estará vencida e será até preferível um cruzeiro marítimo de ida (ou de volta). Para isto é preciso programar férias mais longas em 2024, negociando dias extras de trabalho em 2022 e 2023, já que tivemos mais de 1,5 ano e meio de recolhimento social.

Em julho de 2024 o clima estará muito favorável para os brasileiros. Já estará assentado o novo Governo, começará a temporada do verão europeu (21 de junho). As contratações de voos e e hospedagens, feitas com antecedência são mais baratas.