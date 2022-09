Painel: Atividade econômica cresce 0,6% em julho, diz FGV

A atividade econômica cresceu 0,6% em julho, em relação a junho, de acordo com o Monitor do PIB (Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país), apurado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e divulgado hoje (19).

Na comparação com julho de 2021, a economia evoluiu 3,1%, enquanto no trimestre móvel encerrado em julho a expansão foi de 3,3%. Em termos monetários, a estimativa é de que o acumulado do PIB até julho de 2022 tenha alcançado, em valores correntes, R$ 5.482.820.

Na avaliação da coordenadora da pesquisa, Juliana Trece, o crescimento do PIB em julho refletiu, pelo lado da oferta, o desempenho positivo da indústria e do setor de serviços. “Serviços estão realmente puxando a economia. Mas quando a gente olha pelo lado da demanda, o consumo está mais ainda impositivo; de fato, o consumo de serviços”, informou Juliana.

No entanto, ainda há uma demanda reprimida, salientou. Esses dados indicam que o desempenho da economia em julho foi explicado principalmente pelo consumo, padrão que tem sido observado ao longo do ano.

Juliana lembrou que, no segundo semestre, já se esperava o início de uma desaceleração desse consumo, mas o número de julho sinaliza que a economia ainda está sendo aquecida por essa parte de serviços.

Segundo a economista da FGV, a expectativa é de que essa desaceleração ocorra em algum momento do segundo semestre e, mais forte ainda, em 2023. “Já neste ano, a gente pode sentir essa desaceleração. Mas, por enquanto, os números não estão mostrando isso”.

OS DESCAMINHOS DA NOSSA DEMOCRACIA

A condução das mídias nacionais e internacionais para centralizar as atenções dos eleitores no Fla x Flu da política nacional limita a capacidade do exercício democrático para o eleitor cumprir o seu direito e dever cívicos no momento para sacramentar a filosofia de que “todo poder emana do povo e em seu nome será exercido”.“

É como se estivéssemos no momento de decidir qual o ídolo apontado pela mídia para representar, com boa imagem visual e dotado de eloquência, colecionados pela mídia e pelas contratadas pesquisas para assumir a condição de ditador por quatro anos ou mais anos de regalias e com capacidade de nomear gestores para a relação pública-empresarial .

O eleitor não é informado sobre as piores ou melhores figuras que possam merecer credibilidade ou rejeição para os atraentes mandatos de deputados federais ou senadores responsáveis para a fiscalização dos Poderes e cumprirem e defesa dos interesses do povo e de resguardo dos interesses locais e nacionais. Além, a boa produtividade da máquina pública e de igualdades de oportunidades.

As bases políticas geradoras de votos são constituídas por apoiadores entre os mais aquinhoados com cargos em comissão ou lobistas de interesses particulares e até internacionais.

Apesar da importância do Poder Legislativo há absoluta ignorância sobre os méritos e deméritos de uma incontável lista de candidatos apoiadores despreparados para a missão ou apoiadores dos “coronéis” donos de “currais eleitorais”.

O eleitor não se lembra de quem votou no passado, como também não sabe encontrar 46 justos entre milhares de candidatos (as). O mérito não prevalece neste processo por falta de informação ou de seleção prévia, missão básica dos partidos políticos.

A era da TV

Oficialmente a televisão brasileira começou a funcionar em 18 de setembro de 1954 com a primeira transmissão realizada pela TV-Tupi, de São Paulo. Em 2001 o Congresso Nacional instituiu o “Dia da Televisão”.

Hoje, teoricamente, existe um aparelho de TV em cada domicilio no Brasil.

O acesso ao som e às imagens, então em preto e branco, não atingia a todo o território nacional, missão a que se propôs o regime militar gerando o célebre acordo Time-Life como grupo Globo.

A concessão da esvaziada termina a cinco de outubro e o Presidente Bolsonaro, não pretendendo renová-la, anunciou sua decisão de ser severamente exigente no exame da documentação pedindo o prorrogar da concessão.

Liderança plena

Há um Estado em que Bolsonaro tem liderança plena com a garantia de apoio eleitoral

de dois terços da população local. Foi apontado com 58% das intenções de votos, deixando menos de um (26%) para ser repartido entre os demais presidenciáveis.

Terceira maior potência e riqueza da Amazônia, o antigo território de Guaporé foi desbravado pelo Marechal Cândido Rondon.

Assim quisesse, ele seria eleito Governador ou Senador, no Estado de bons índices econômicos

e sociais, mas enfrentou a praga da extinta malária e sofre com a condição de porta de entrada e saída para o tráfico internacional.

LULA NÃO QUER DOIS TURNOS

Tendo subido um ponto para 47%, o ex-Presidente armou estratégia para sair vencedor no primeiro turno, porque Bolsonaro estagnou com 31%, uma diferença ampla quando faltam apenas dias para o pleito.

O ex-Presidente já conversou com oito ex-presidenciáveis e até admitiu maior apoio dos eleitores de Ciro Gomes para conseguir a meta de 50% e mais um voto, para comemorar a vitória ainda do dia dois de outubro, sem a necessidade dos eleitores se obrigarem a uma segunda volta às urnas, ante a impossibilidade de Bolsonaro recuperar os 16% de apoiamento popular que lhe faltaram ao longo de seis meses de pesquisas.

O índice de rejeição ao Presidente não recua e os índices de atração para os que não tem perspectiva favorecem as negociações políticas em torno do mais cotado para promover a divisão de parcelas do Poder.

Bolsonaro já não dispõe de bolso para distribuir benesses eleitorais, como o Auxilio Brasil, ou para reduzir os índices de desemprego e de miséria no país.