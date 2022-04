PAINEL – ATÉ ONDE VAI A LIBERDADE DOS VEREADORES

Não sujeitos à obrigatoriedade de filiação às Federações Partidárias Nacionais e podendo trocar de partidos só no ano de 2024, com vistas às eleições municipais, os vereadores terão de aguardar os registros dos estatutos das novas agremiações nacionais para o conhecimento das obrigações às quais estarão sujeitos.

No caso de Niterói, a situação se apresenta como tranquila. O PV conta com o vereador eleito, Leandro Portugal; Verônica Lima, única do PT; e um do PC do B, Leonardo Giordano, que concorrerá a deputado. Todos integrantes da provável Federação Lulista.

O Psol, com três vereadores (Paulo Gomes, Benny Brioli e professor Túlio), tende a se aliar ao PSB.

Dentre outras legendas que avaliam a costura das Federações, há o Cidadania, com Luiz Carlos Gallo e Fabiano Gonçalves.

Quadro duvidoso

O quadro delicado está no PSB de Geraldo Alckmin, o vice do candidato Lula. Lá há discussões, com uma ala petista não aceitando o vice indicado. À nível estadual outra ala não aceita apoiar Marcelo Freixo para governador face o seu passado no Psol e por ser considerado pelo presidente estadual do PSB, Carlos Siqueira, como um “estranho no ninho”.

A ala liderada nacionalmente pelo PL reúne Beto da Pipa e Douglas Gomes, Paulo Velasco e Cal (presidente da Câmara Municipal) são do PP… Os dois últimos e o primeiro são muito ligados ao prefeito Grael. Daniel Marques foi eleito pelo DEM (hoje, UBR) e Paulo Velasco pelo Avante.

O PDT, de Ciro Gomes e Rodrigo Neves tem quatro vereadores: Adriano Boinha, Andrigo. Binho Guimarães e Renato Cariello.

Sem palanque no RJ

Já excluída a candidatura de Felipe Santa Cruz a esquerda ficou na situação de optar entre Marcelo Freixo e Rodrigo Neves para enfrentar o bolsonarista Cláudio Castro no Estado do Rio.

Mesmo tendo tido uma conversa com Eduardo Paes – que seria seu vice – Lula nada acertou como ex-petista e agora pedetista Rodrigo Neves, apoiador de Ciro Gomes.

Caso seja “fritado” pelo PSB-fluminense, Marcelo Freixo, gerará uma crise pois ficaria sem partido para concorrer a deputado federal.

Lula terá problemas com Alckmin e poderá se tornar no único exemplo de um candidato a Presidente sem ter um indicado para disputar o Governo do importante Estado do Rio. Lula também perde a grande chance de contar com uma boa bancada federal, o que seria fácil com Freixo puxando a legenda com a grandeza dos números de votos sempre obtidos para chegar à Câmara Federal.

Onde está a 3ª Via

Há estranha articulação em favor da formação de uma heterogênia 3.a Via para se chegar ao governo longe dos dois nomes antagônicos e mais evidenciados em aprovações ou em rejeições apontadas em pesquisas nacionais.

O processo exclui da 3a. Via, Ciro Gomes e João Dória alternativas com menos de 10% da medição de aceitação e mais outros não apresentaram bom desempenho nas muitas avaliações divulgadas. Formam um grupo de derrotados unidos na desordem politica.

Não apresentaram um projeto nacional para ser executado por um nome distante politicamente aceitável como respeitável administrador, distante do individualismo e do norteador do radicalismo reinante, longe dos interesses nacionais e dos sonhos dos moderados e sofridos eleitores.

Não há um nome no estilo do moderado Tancredo Neves ou da pujamça realizadora de uma figura como JK.

Esqueceram dele

Passou o tempo das aglomerações em torno do busto de Getúlio Vargas na praça com o mesmo nome.

Petistas e pedetistas que o exaltavam como criador da Consolidação das Leis Trabalhistas e da Petrobrás, esqueceram até a Carta Testamento legada quando do seu suicídio e 24 de agosto de 1964, originário das campanhas movidas pela UDN e Carlos Lacerda, que se tornou o “líder civil da revolução” que cassou o seu mandato..