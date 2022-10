Painel: Arrecadação federal é de R$ 166,28 bilhões em setembro

A União arrecadou R$ 166,28 bilhões em impostos em setembro, de acordo com dados divulgados hoje (25) pela Receita Federal. Na comparação com setembro do ano passado, houve um crescimento real de 4,07%, descontada a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O valor é o maior desde 2000, tanto para o mês de setembro quanto para o período acumulado.

No acumulado do ano, a arrecadação alcançou R$ 1,63 trilhão, representando um acréscimo pela inflação de 9,52%. Os dados sobre a arrecadação de setembro estão disponíveis no site da Receita Federal.

Quanto às receitas administradas pela Receita Federal, o valor arrecadado, em setembro, foi de R$ 159,60 bilhões, representando um acréscimo real de 2,65%, enquanto no período acumulado de janeiro a setembro a arrecadação alcançou R$ 1,53 trilhão, alta real de 7,64%.

A alta pode ser explicada, principalmente, pelo crescimento dos recolhimentos do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), que incide sobre o lucro das empresas. Segundo a Receita, eles são importantes indicadores da atividade econômica, sobretudo o setor produtivo.

O IRPJ e a CSLL totalizaram uma arrecadação de R$ 28,42 bilhões, com crescimento real de 9,85% em relação ao mesmo mês de 2021. Esse resultado é explicado pelo acréscimo real de 13,28% na arrecadação da estimativa mensal de empresa não financeiras. Na apuração por estimativa mensal, o lucro real será apurado anualmente, sendo que a empresa está obrigada a recolher mensalmente o imposto, calculado sobre uma base estimada.

A Receita observa ainda que houve pagamentos atípicos de IRPJ e CSLL de, aproximadamente, R$ 2 bilhões, por empresas ligadas ao setor de commodities, associadas à mineração e extração e refino de combustíveis.

No acumulado do ano, o IRPJ e a CSLL totalizaram R$ 371,72 bilhões, com crescimento real de 20,48%. Esse desempenho é explicado pelos acréscimos de 82,41% na arrecadação relativa à declaração de ajuste do IRPJ e da CSLL, decorrente de fatos geradores ocorridos ao longo de 2021, e de 19,81% na arrecadação da estimativa mensal.

“Destaca-se crescimento em todas as modalidades de apuração do lucro. Além disso, houve recolhimentos atípicos da ordem de R$ 37 bilhões, especialmente por empresas ligadas à exploração de commodities, no período de janeiro a setembro deste ano, e de R$ 31 bilhões, no mesmo período de 2021”, informou a Receita.

Já as receitas extraordinárias foram compensadas pelas desonerações tributárias. Apenas em setembro, a redução de alíquotas de PIS/Confins sobre combustíveis resultou em uma desoneração de R$ 3,75 bilhões. No ano, chega a R$ 14,60 bilhões. Já a redução de alíquotas de Imposto sobre Produtos Industrializados custaram R$ 1,9 bilhão à Receita no mês passado e R$ 11,50 bilhões no acumulado de janeiro a setembro.

“Sem considerar os fatores não recorrentes, haveria um crescimento real de 9,02% na arrecadação do período acumulado e de 6,37% no mês de setembro de 2022”, informou o órgão.

PARLAMENTARISMO PODE VOLTAR

A reafirmação de Lula de não voltar à Presidência da República coincide com postura anterior de Bolsonaro contrário à reeleição. Caso Bolsonaro seja derrotado este ano, desenha-se que ele possa

voltar à disputa em 2026, imaginando como seus adversários Geraldo Alckmin ou Simone Tebet, apoiados por Lula e talvez com uma terceira força liderada. Com ventos mais favoráveis ao capitão-político. Mas o seu bloco também poderá dividido na exploração dos eventuais erros do governo petista.

Lula já avisou que, sendo eleito, não buscará novo mandato e que, se se eleito, não terá “um governo do PT”, mas de convergência.

Tudo isto vem provocando manifestações de membros do “Centrão” que, mantendo a maioria parlamentar, vem propondo um “semiparlamentarismo”, com um novo modelo de parlamentarismo.

O Brasil já teve esta experiência de fortalecimento dos congressistas, como acontece em vários países. Resta saber se teremos bons parlamentares com responsabilidade para servir ao bem público e acabando com as mamatas políticas.

Experiência no Brasil

Após a renúncia de Jânio e ação militar para impedir a posse do vice-Presidente João Goulart, o Brasil buscou o equilibro de forças através da implantação do parlamentarismo.

A chefia do governo cabia a um Chefe de Estado (“Premier”)

O regime parlamentarista chegou a contar com três “Premiers”: Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes Lima. Durou pouco mais de dois anos, entre 1961\63 e foi extinto após um plebiscito.

Jango saiu da interinidade e foi eleito Presidente da República, vindo a ser deposto em 31 de março de 1964.

A Junta Militar impediu a posse do udenista Pedro Aleixo, que era o vice de Costa e Silva, falecido em 1969.

Em 1985, o Presidente eleito, Tancredo Neves faleceu e foi substituído pelo vice, José Sarney.

Não voltaram

Dois deputados que atuaram politicamente em Niterói, eleitos durante o “fenômeno Bolsonaro”, 2028, não conseguiram a reeleição.

Em contrapartida o General Pazuello foi o mais votado.

Nos 12 Estados onde haverá disputa pelos mandatos de governadores haverá menor abstenção dos eleitores.

Quatro partidos estarão em quatro disputas: PL, PT, UBR e PSDB. Em duas disputas o PSB e o MDB; e participando de apenas uma, cada: Republicanos, SDD, PSD e SDD.

O quadro de apoiamento de Bolsonaro conta com Republicanos e, de apoio a Lula, o PSB.

O PSDB e o União Brasil, presentes em oito disputados são os mais visados pelos presidenciáveis.

A maior disputa será travada em São Paulo entre o petista Haddad e o bolsonarista Tarciso Freitas.

Em outros grandes redutos, haverá disputa entre Eduardo Leite (PSDB) e o bolsonarista Onix Lorenzoni, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, um confronto direto: Jorginho Mello, do PL, com Décio Lima, do PT

XI-XI oficializado

Os reclamos dos comerciantes e frequentadores da Praça de São Domingos em prol de um banheiro público são ignorados pelas autoridades municipais.

No bairro existem quatro locais públicos utilizados pelos boêmios que não tem acesso aos sanitários de bares e restaurante.

Junto à uma árvore logo no início da rua José Bonifácio há um deles e bem junto a um estabelecimento que produz para hospitais.

Os passantes não usam a fétida calçada, preferindo encontrar espaço de movimentação pelo asfalto.

Já há até articulação de indignados visando protestar com uma faixa indicando ironicamente como “espaço reservado para xixi” a céu aberto.