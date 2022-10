Painel: Anatel reforça punições contra chamadas automáticas abusivas

Os consumidores que recebem chamadas automáticas abusivas poderão ter um alívio temporário a partir de novembro. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou ontem (18) o reforço das punições a empresas que praticam telemarketing abusivo.

A partir do próximo dia 3, serão bloqueadas por 15 dias as empresas que gerarem pelo menos 100 mil chamadas curtas por código de acesso em um dia ou gerarem pelo menos 100 mil chamadas diárias, cuja proporção de chamadas curtas supere 85% das ligações totais. São consideradas chamadas curtas as ligações não completadas ou completadas com desligamento em até três segundos.

A Anatel também determinou que as operadoras criem, em até 60 dias, uma plataforma pública que permita ao consumidor consultar a empresa titular que faz as chamadas. A página deverá fornecer a razão social e o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa, além de informar qual prestadora de serviços de telecomunicações foi contratada e o código de acesso consultado.

Uma vez por mês, a Anatel divulgará a relação dos maiores geradores de chamadas curtas, com base no cruzamento de dados de redes de prestadoras de serviços de telecomunicação. Segundo a agência, a lista permitirá à população vigiar os responsáveis por esse tipo de ligação. As empresas que descumprirem as normas poderão ser multadas em até R$ 50 milhões.

A Anatel publicará medida cautelar com as novas regras nos próximos dias e valerá até 30 de abril de 2023. Em julho, a agência reguladora havia determinado o bloqueio das chamadas automáticas abusivas. O novo texto, informou o órgão, pretende aumentar a transparência sobre as empresas que praticam telemarketing abusivo.

STF ESTRANHA SEGREDO DA AUDITORIA NAS URNAS

Passados 16 dias da proclamação dos resultados da apuração do primeiro turno das eleições, sem qualquer contestação pelos candidatos ou partidos, o ministro Alexandre de Moraes, estranha porque não foi divulgado o resultado da auditoria das urnas embora há uma semana o presidente Jair Bolsonaro já tenha recebido o documento elaborado pelas Forças Armadas.

O ministro da Defesa foi intimado pelo STF para se pronunciar no prazo de 48 horas, a contar de ontem, portanto pouco mais de uma semana antes da realização do segundo turno.

Não se pode mais admitir a propalada “fraude” eleitoral que motivou a pressão para querer que as Forças Armadas acompanhassem o pleito juntamente com auditores internacionais, que também não questionaram o processo.

O resultado das urnas foi aceito e os dois disputantes permaneceram em campanha havendo questionamento apenas de um lado com relação às pesquisas que insistentemente tem apontado a mesma figura como líder de intenções e não se conhece apenas uma, entre as nove em ação, que aponte Jair Bolsonaro como o preferido.

MEDO DO FERIADO (FOTO 2)

A coincidência da realização do segundo turno na antevéspera do feriado pelo “Dia de Finados” pode ampliar o número de ausências de eleitores nos locais de votação. Habitualmente a data marca a destinação de pessoas para visitar túmulos em outras cidades e esta “fuga” está facilitada pela decretação de “ponto facultativo” na segunda-feira, dia 1º de novembro.

Este “feriadão” foi oficializado com a transferência do “Dia do Servidor” e do “Dia do Comerciário” para a véspera do feriado.

Quem perde votos

Os marqueteiros certamente estão avaliando os dados relativos aos que tem mais tendência a viajar.

habitualmente os que mais viajam são os eleitores de maior poder de renda e não necessitam esperar pelo “dia do pagamento de salários ou vencimentos”. Mas também há uma parcela de pobres que se deslocam para locais de grande movimentação de público consumidor em zonas turísticas.

Também é preciso saber qual a cotação dos candidatos em relação à votação alcançável entre servidores públicos ou entre os profissionais liberais.

Na eleição de 1988 a abstenção chegou a 20,3% do eleitorado e no primeiro turno deste ano, a 20,9%. Como por aqui não há eleição para deputados, senador e nem segundo turno para governador, o desinteresse pelo voto pode ser mais marcante.

Debandada de candidatos

Fachada do edifício sede do STF

Com o anúncio do TSE de que 16 dos 33 partidos não escaparam das restrições impostas pela cláusula de barreira, é imaginável a redução dos números de candidatos a vereador, vice e a prefeito nas eleições municipais de 2024.

A facilidade participação de pessoas sem liderança nas disputas municipais, pode ser medida pelo grande número de postulantes que não alcançaram nem mesmo 10 votos e não tem credenciais nem mesmo para serem meros cabos eleitorais.

Vai diminuir muito o número candidatas-laranja convocadas para o cumprimento do percentual mínimo de vagas destinadas às mulheres pelos partidos.

Também vai diminuir o número de candidatos a cargos executivos, figuras sem expressão junto ao eleitorado e não formadas para as missões. decorrentes dos cargos.

MAIS UMA

Com atraso, foi divulgada na tarde de ontem a pesquisa promovida pela Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais após a realização do debate televisivo de domingo com os dois candidatos.

A avaliação referente aos votos indica 53% para Lula e 47% para Bolsonaro. Assemelha-se a do IPEC: 54% x 46%).

Em termos de votos, a diferença é em torno de cinco milhões.