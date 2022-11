Painel: Agências do INSS terão horário especial em dias de jogos do Brasil

Nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo, as agências do INSS terão horário especial de funcionamento. A depender do horário da partida, as agências poderão fechar mais cedo ou até mesmo não abrir para atendimento. Saiba como vai funcionar:

Jogo às 12h (meio-dia): agências fechadas; jogo às 13h: atendimento até as 11h, horário de Brasília; e jogo às 16h: atendimento até as 14h, horário de Brasília.

A Central 135 também terá um esquema especial nos dias dos jogos do Brasil. O atendimento humano será suspenso 30 minutos antes da partida e será retornado 30 minutos após o término do jogo. Durante esse intervalo, a Central 135 continuará funcionando com o atendimento eletrônico.

Pelo número 135, é possível obter informações sobre o benefício, saber o horário que foi agendado o próximo atendimento na agência ou ainda obter informações de pagamento. As ligações são gratuitas se forem feitas de telefone fixo. Pelo celular, o custo é o de uma ligação local.

O Meu INSS também seguirá disponível tanto na internet quanto no aplicativo de celular. Por meio da ferramenta é possível pedir benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal, o cidadão também encontra a assistente virtual Helô, que orienta e tira dúvidas sobre serviços e benefícios do INSS.

Candidatos municipais não sabem os caminhos a seguir

Encerrada a fase das eleições federais e estaduais os aspirantes a candidaturas a prefeitos e a vereadores estão atordoados diante das tendências partidárias na constituição do universo a surgir após as investidas dos atuais conquistadores de mandatos com suas acomodações no Poder.

Cada eleição é uma eleição e a surpresa do atual presidente com a sua não reeleição, apesar do poderio do fanatismo constituído, mostra uma lógica no pensamento por ele transmitido e compreendido pelo vitorioso Luiz Inácio Lula da Silva: o povo quer sepultar o radicalismo das bandeiras do bolsonarismo e do lulismo.

Já não se pode mais pensar em reconstituição do “Fla-Flu”, imaginando-se a oportunidade de unir tijolos para recriar castelos municipais e estaduais para 2024, como base operacional de imaginárias fortalezas para a reprise na eleição geral de 2026.

O Brasil mudou. O povo aprendeu. Saiu feliz do ‘Maracanã eleitoral’ porque as bravatas de demolição do estádio, após a apuração, fracassaram: não há mais armamento para o continuísmo ou para a implantação de um governo eterno e antidemocrático.

A sapiência popular

O povo aprendeu muito num processo eleitoral marcado pela intimidação ao direito de opção e desejo de manipulação da vontade popular com as ameaças de confrontos entre brasileiros nas ruas e nas estradas.

Com toda tentativa de se transmitir a imagem da subserviência das Forças Armadas, nada indicou que os verdadeiros defensores da Pátria não seguiriam a um modelo de submissão aos detentores transitórios da máquina pública: mantiveram-se atentas ao cumprimento da missão histórica de permitir debates, zelando pela segurança e unidade nacionais, seguindo o lema da nossa bandeira: trabalhar , em meio a debates, pela Ordem e pelo Progresso.

O povo cumpriu a sua missão: soube ouvir, observar e analisar. Não sacou preventivamente a sua poderosa arma: o voto.

O povo confiou na consciente e serena autoridade do Poder Judiciário que deu ao mundo o exemplo de promoção uma eleição democrática com altíssimo nível de confiança e de eficiência.

UMA NOVA POLITICA

Os sonhadores com a possibilidade de estarem aptos para a disputa de chefias de Executivos municipais e aos mandatos de legisladores e de representação das aspirações populares, precisam estar mais preparados para se apresentarem ao julgamento popular.

Não serão mais os “coronéis”, “caciques”, cabos eleitorais ou donos de partido que estarão imperando nesta nascente democracia brasileira.

O tempo dos “currais” e do “toma lá e dá cá” já está superado. Os poderes econômicos estão politicamente enfraquecidos, junto com as “gangues” eletrônicas.

O “empreguismo e as esmolas eleitorais”, junto com os abusos dos cargos de livre nomeação, são adversários a serem vencidos na próxima fase eleitoral.

A imprensa livre, responsável e mais difusa, distante do monopólio da comunicação social voltará a ter o direito de sobrevivência, sem a tutela oficial. Será mais importante o papel a ser desempenhado com o renascimento do jornalismo alternativo, municipal, regional e estadual. Esta é a verdadeira liberdade de imprensa que nada tem a ver com a censura a costumes da degradação cultural.

Acordando o gigante

Se a violência cresceu nos últimos 37 anos de uma Constituição temerosa de radicais mudanças na passagem da ditadura para a democracia, junto com as desigualdades sociais e desvios da conduta econômica-social, os últimos tempos fizeram surgir uma nova geração de jovens altamente capacitados a darem resposta às necessidades das pessoas e deste mundo ecologicamente ameaçado de extinção.

Agora é o momento da implantação da nova mentalidade política com a participação de todos, que desejam tirar o Brasil da condição de “deitado eternamente em berço esplêndido” e acorda para as mudanças socialmente justas visando o bem estar do seu povo e da nossa Terra.