Painel: Abandono de prédios do RJ merece CPI

Nenhum administrador estadual sabe explicar as razões do grande número de próprios estaduais que estão abandonados na ex-capital fluminense, fato que também se repete em outras cidades, com maior ênfase à partir da fusão dos Estados do Rio e da Guanabara, fato ocorrido há 47 anos, a serem completados em 15 de março e constantemente denunciados pela imprensa. O Poder Executivo está caracterizadamente omisso no seu dever de zelar pelos bens públicos e diante da omissão pela deterioração do patrimônio e carência de ações para colocá-los em atividade suprindo as carências sociais e cumprindo o dever de contraprestação de serviços aos contribuintes,sob pena de responsabilização como prevê a legislação. A omissão do Executivo impõe ao Poder Legislativo,como órgão fiscalizador, exercer a sua função das ações e omissões dos agentes públicos remunerados com esta missão fazendo valer o poder conferido pelos eleitores através das urnas. O Legislativo tem poderes de formar comissões de investigação, inclusive com a força esclarecedora de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para identificar crimes de omissão ante a malversação dos recursos públicos. São crimes que não podem ser perdoados e nem perpetuados. Ante a omissão de tantos agentes públicos resta a esperança de que o Ministério Público se aprofunde no exame da questão para traduzir a confiança no desejado bom funcionamento dos serviços públicos e impor a respeitabilidade que devem merecer a máquina do Estado e a ação dos seus integrantes. A imprensa vem cumprindo a sua missão de apontar os erros e divulgar os caminhos para reclamados pela comunidade. KASSAB E ALCKMIN Os dois tem nomes diferenciados, tem apelidos e ambos são de São Paulo. Um já foi candidato a governador e até à Presidência da República. O outro foi prefeito de São Paulo e cuidou de criar e controlar um partido para se manter na cena politica, notadamente de São Paulo mas com membros influentes de alguns outros Estados. Alckmim é tradicional “tucano” e Kassab está mais próximo “Centrão”. Lula quer agregar força eleitoral além da esfera popular e trabalhista. Precisa ter uma flor junto à sua tradicional estrela, mas, sabe que não se colhe uma rosa sem ser ferido pelos espinhos. O vazio no Estado A politica nacional está em evidência mas para o Estado do Rio parece que faltam nomes para as disputas eleitorais deste ano. O eleitor conhece poucos nomes como candidatos a governador, vice, senador ou deputados federas e estaduais. Estes três últimos terão muitas dificuldades na hipótese da reeleição, sabendo que o eleitor será um agente cobrador do desempenho de cada um. Para o cargo executivo não se sabe dos projetos e ideias dos aspirantes ao comando do Palácio Guanabara. O mais evidenciado é o do atual governador que, não tendo consagrado uma liderança politica tradicional tem o “handicap” de comandara máquina estadual e ter o apoio de quase a metade dos prefeitos fluminenses. Alguns outros apontados como muito conhecidos, contam com lideranças setoriais mas não tem “garrafas para vender”. Conleste perdeu Sim, perdeu uma oportunidade. Centralizado em Itaboraí o Consórcio do Leste Fluminense perdeu a oportunidade de ouro para pleitear do Presidente Bolsonaro e do governador Cláudio Castro, presentes em Itaboraí, para a conclusão do Anel Rodoviário, que passa por Magé e Itaboraí, com o a sua desejada extensão até Maricá, o que ajudaria a movimentação no sentido do Porto de Jaconé. O Conleste reúne prefeitos de 13 cidades e foi ativo quando da sua criação inspirada em ações do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.