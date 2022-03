PAINEL – A NOITE QUE COBRIU O RJ DURANTE 21 ANOS

As amargas, não, – recomendava Álvaro Moreira. O general João Batista Figueiredo, ao sair do governo pediu: “Esqueçam de mim”. Quem viveu o entardecer e o anoitecer de 31 de março, estava estarrecido com as ordens dos “dedos-duros”, agentes do DOPS e militares nas ruas. O inicial toque de recolher foi identificado como a vitória da revolução”. Os períodos seguintes selaram para a história que aquele escurecer, vivido pelo povo, era para se esquecer dela, a nefasta “revolução”.

Começava-se a caçada às bruxas, com prisões de lideranças sindicais e estudantis e de personalidades com identidade patriótica (nacionalistas), trabalhista ou reivindicatória.

Única casa para ceias noturnas, ponto de encontro de estudantes e de todas as pessoas que trabalhavam à noite (inclusive magistrados e médicos, a “Leiteria Brasil” estava entupida de “dedos duros”, policiais, agentes secretos e líderes anticomunistas, como célebre Joaquim Metralha, aliado do almirante Pena Botto.

Fantoches do golpe

Ainda não havia sido formalizado o Comando Supremo da Revolução e nem editado qualquer Ato Institucional, mas os golpistas tradicionais estavam desorganizadamente preparados para a tomada do Poder.

O escrivão Antonio Schueller, o padre Wenceslau Valenckiewks e Joaquim Miguel Vieira Ferreira (“o Metralha”) rumaram para o Palácio do Ingá para substituir o governador eleito pelo PTB, Badger Teixeira da Silveira.

O comando do Centro de Armamento da Marinha interveio e recolheu o governador e sua família, para protegê-los.

Por ter participado do comício de 13 de março, na Central do Brasil, Badger Silveira viveu longo período de ameaças e humilhações, mas também de gestos de solidariedade, inclusive de alguns membros das Forças Armadas. Reafirmou ser anticomunista, embora trabalhista e nacionalista.

Tudo armado

Era grande o número de pretendentes ao governo do então Estado do Rio.

Logo no começo de maio, iniciada a “limpeza política” foi elevado ao Palácio do Ingá, o marechal Francisco Torres, morador na rua Fagundes Varela, e que havia sido comandante do 3º Batalhão de Infantaria, em São Gonçalo.

Um irmão do oficial, Acúrcio Torres, havia sido líder do governo General Dutra, na Câmara Federal, e o outro, Alberto Francisco Torres, era líder da UDN na Assembleia Legislativa e diretor do então mais destacado jornal do Estado, “O Fluminense”.

Promessa de democracia

A mensagem da “revolução” era o combate à subversão e a corrupção.

O Marechal Castelo Branco teve o seu comando na guerra na Itália, o Marechal Paulo Torres.

O cearense intelectual imaginava a “limpeza política” para criar a possibilidade de restabelecer o regime democrático, com ele próprio concorrendo contra JK na programada e não consumada presidencial de 1965. Morreu, num desastre de avião em Mecejana, no Ceará, e o senador JK, num desastre de automóvel, em Resende. Também foi cassado o “líder civil da revolução”, Carlos Lacerda, ex-comunista e ferrenho udenista que articulou o golpe culminado com o suicídio de Getúlio Vargas, mas desejoso de entrar na disputa como líder de uma nova era, diante da ferrenha oposição que comandou e da capacidade administrativa demonstrada governador do Estado da Guanabara.

Ditadura em Niterói

Paulo Torres escolheu para assumir a Prefeitura de Niterói o velho amigo da família, Emilio Abunahman. Para isto, era necessário cassar o popular “médico dos pobres”, Sylvio de Lemos Picanço, do PSP, e irmão do ex-deputado udenista, o jurista Macário Picanço.

Foi uma das mais injustas cassações e, pior, o seu sucessor permaneceu sete anos no comando da Prefeitura, até se instalar o governo do ex-integralista (PRP) e udenista Raymundo Padilha.

A aparente Democracia voltou em 1985.