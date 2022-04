CIRO MIRA DESCRÉDITO DOS DEPUTADOS PARA IR AO 2º TURNO

Em nova tática para vislumbrar a possibilidade de chegar ao 2º turno, a equipe de Ciro Gomes imagina a falta de credibilidade dos políticos após os episódios envolvendo a postura final de Sérgio Moro e de João Dória e das transferências de parlamentares para outros partidos – especialmente os do “Centrão”, que elevaram as bancadas dos principais partidos do governo, como o PL, PP e Republicanos que ganharam 66 novos deputados e só perderam 13.

Em verdade, o partido mais prejudicado foi o UBR (fusão DEM e PSL), antes com 81 deputados, agora soma 53, com uma diferença negativa de 28 parlamentares.

O desmonte do sonho da 3ª Via, e o radicalismo Lula x Bolsonaro, na visão dos marqueteiros, podem induzir o eleitorado, que rejeita os dois, a escolher um terceiro candidato ainda no primeiro turno.

O fato de pesquisa ter indicado que numa disputa direta com Bolsonaro, Ciro leva vantagem, anima o desenvolvimento da campanha de olho no segundo turno, a ser disputado daqui a seis meses. Mas é tido como impossível Ciro tirar Lula do segundo turno.

JOGO DIFICIL

Com base na última pesquisa do Datafolha, o Presidente Bolsonaro está com 26% de preferência, bem abaixo dos 43% apontados para Lula, restando 31% para os demais candidatos, que hoje colhem menos de 22%, incluídos Ciro, Dória, Moro, Tebet e outros quatro que aparecem, no total, com 5%.

Para ir ao segundo turno Ciro terá de torcer por uma queda de prestígio dos dois líderes e conquistar o apoio dos demais concorrentes, uma tarefa muito difícil, mas não improvável na política.

BOLSONARO NÃO DORME

Para reverter o quadro das pesquisas, o Presidente Bolsonaro não dorme. Está trabalhando para conquistar até mesmo partidos com nomes de presidenciáveis, inclusive o MDB de Simone Tebet.

NEPOTISMO

É impressionante o casuísmo de Sérgio Moro. O nepotismo não compõe a imagem de um magistrado e nem mesmo dos políticos, mas Moro, que mudou de partido à última hora, também trocou seu domicilio eleitoral do Paraná para a eclética São Paulo. Pior: levou a reboque sua esposa Rosangela Wolf Moro para ser candidata a deputada estadual, na sua provável chapa de candidato a deputado federal.

Mulheres e negros

A campanha do TSE pela valorização da mulher na política resultou em três candidatas femininas à disputa pela Presidência da República, já antes ocupada por Dilma Rousseff.

O PSTU, que pretende organizar o Partido Socialista Revolucionário, escolheu Vera Lúcia, enquanto o PCB apresentou Sofia Macedo.

Confiante na aceitação popular ao ex-Ministro do STF, Joaquim Barbosa, antes cotado para concorrer ao Planalto, o também líder negro, Leonardo Péricles foi indicado pelo novato Unidade Popular a chefiar a República.

Em termos de etnia, os negros e pardos são maioria no quadro de eleitores, o mesmo ocorrendo com as mulheres em relação aos homens.

Mudanças no RJ



Dos 46 deputados conduzidos pelos eleitores à Câmara Federal, 15 aproveitaram a abertura da “janela partidária” em busca de novos caminhos. A média nacional foi de 20%, mas na bancada fluminense foi de 30%.

Eis as trocas:

Sairam do União Brasil: Carlos Jordy, Cris Tonnetto, Hélio Lopes, Marcio Labrel e Major Fabiana, para o PL; Felipe Laterça e Lourival Gomes para o PP; e Daniel Silveira para o PTB.

O Pros perdeu Clarissa Garotinho para o UBR. O PSC perdeu Ottoni de Paula para o MDB. O Psol deixou de contar com David Miranda que ingressou no PDT. O Republicanos ganhou Heleno Passos saído do MDB, e Octávio Leite abandonou o PSDB para ingressar no UBR.

Não temos a lista dos deputados estaduais, mas a primeira mudança foi a saída do PT de Waldeck Carneiro, ingressando no PSB, por discordâncias com a vereadora Verônica Lima, também candidata a deputada estadual.