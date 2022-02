INVESTIGAÇÃO NA UFF DEIXA DÚVIDAS

A ação da Polícia federal para apurar fatos irregulares ocorridos na Universidade Federal Fluminense, no período de 2011 a 2015 levou o inativo Diretório Central dos Estudantes a considerar a possibilidade de ter razões políticas porque este é o ano de renovação no comando da instituição federal.

A eleição, contudo, está adiada. Não se sabe se o atual Reitor será candidato a um novo mandato de quatro anos e não apareceram nomes para a disputa, nem menos se existirá uma disputa com a participação de eventual movimento de oposição.

No período investigado passaram pela cadeira de Reitor quatro professores.; Cicero Mauro Fialho cumpriu dois mandatos, até 2006: Foi substituído até 2014 por Roberto Salles, exerceu dois mandatos até 2014, sendo substituído por Sidney de Souza Salles. Foi vice de Roberto Salles, mas em 2018 apoiou a eleição do atual Reitor.

A Polícia Federal adiantou que a ação abrange licitações na área de conservação, envolvendo R$3,7 milhões. Não fez referência a investigados.

Menos dois

Mesmo representando apenas 10% de aceitação nas pesquisas eleitorais, Simone Tebet, do MDB; Sérgio Moro, do Podemos; e Felipe D´ávila admitiram a um grupo de empresários que se uniram para representarem a 3ª via.

Simone disse ter se posicionado como candidato e não em nome do MDB. Ela, entre os três, é a mais cotada porque recebeu 9% dos 10% de intenções de votos nas pesquisas.

A guerra com os “Falcões”

Trump está com sua imagem sendo ressaltada porque não envolveu os EUA em nenhuma nova guerras e até retirou a tropas sediadas no Afeganistão, embora seja integrante do partido Republicanos, identificado com a imagem dos “falcões”, desejos de guerras e da teoria exclusivista do lema “A América para os americanos” e seja defensor da política do “porrete” para manter a sua influência, com pleno domínio de outras nações.

Já os democratas, que hoje estão no Poder, com Joe Biden, são simbolizados pela Pomba, indicando a busca de soluções pacíficas.

Dos 14 presidentes após o fim da II Guerra, com o herói Eisenhower, os Republicanos estiveram no Poder com Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush (pai e filho) e com Donald Trump. Já os Democratas governaram Harry Truman, John Kennedy, Lyndon Johnson, Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama e Joe Binden.

OS POMBOS

Os Democratas, definidos por políticas no eixo do liberalismo social, são considerados de centro-esquerda.

Nos últimos 60 anos ocuparam a Casa Branca com John Kennedy, Johnson, Carter, Clinton, Obama e agora com Biden.

A antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi extinta em 1991, ocorrendo a independia de 17 países, inclusive a Ucrânia e a Criméia.

29

PROJETO MANAGÉ

Nos anos 90 cursos da UFF desenvolveram o ‘Projeto Managé’, com vistas ao desenvolvimento sustentável.

Levou à prática atividades em 18 municípios do Vale do Itabapoana e não teve condições de executá-lo na região Serrana fluminense.

O ideário era construir barragens de contenção de água para abastecimento e geração de energia.

Com as barragens, não teríamos os sofrimentos dos grandes temporais como os acontecidos em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. A sua realização incluiria deslocamentos programados de populações.

Os prejuízos materiais sofridos na Serra, e os gastos de reconstrução de bens privados e públicos, serão superiores aos investimentos necessários neste projeto social e ambiental.