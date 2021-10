Pai e filhas ficam feridos durante tiroteio em São Gonçalo

A noite dessa terça-feira (5) terminou em susto para uma família moradora da região do Jockey, em São Gonçalo. Em meio a uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos, disparos atingiram a casa onde um pai e filhas jovens moram. Por sorte, os moradores tiveram apenas ferimentos leves.

Segundo informações da PM, um Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo) se deparou com bandidos armados na Rua Francisco de Paula Lopes. Os acusados estariam traficando drogas no local. Na tentativa de abordagem feita pelos agentes, os criminosos atacaram os policiais. Houve confronto.

Quatro acusados foram detidos. Dois deles se feriram durante a troca de tiros e foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. Durante a ação, os agentes apreenderam uma arma de fogo, um simulacro além de drogas ainda a serem contabilizadas. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves).

No entanto, durante o tiroteio, os disparos atingiram uma casa. Segundo a PM, o impacto dos tiros fez com que parte do reboco do imóvel ferisse levemente duas meninas, de oito e 15 anos, além do pai delas, de 37. As vítimas também foram socorridas ao HEAT, apenas com ferimentos superficiais. A PM prestou assistência à família.