Pai do Dr. Jairinho e preso na Furna da Onça, Coronel Jairo pode assumir cadeira na Alerj

Preso em novembro de 2018 pela Operação Furna da Onça, braço da Lava Jato, o deputado estadual Coronel Jairo (Solidariedade), pode assumir uma vaga na Alerj. Isso ocorre porque ele é o primeiro suplente do também deputado Rodrigo Bacellar, que pode assumir um cargo do novo secretariado do governador Cláudio Castro. Além da prisão há três anos, o provável novo dono da cadeira é pai do vereador Dr. Jairinho, preso acusado de matar o enteado Henry, de apenas 4 anos de idade.

Durante as eleições de 2018, Coronel Jairo recebeu 24.620 votos na ocasião, mas não foi o suficiente para se eleger. Entretanto, conseguiu garantir a primeira suplência. Ele se encontra solto desde dezembro de 2019 por causa de um habeas corpus e não tem impedimentos legais para assumir o cargo. Já o filho dele, Dr. Jairinho, foi expulso do Solidariedade, mesmo partido do pai, no mês passado.

A prisão há três anos não é a única polêmica na carreira política dele. Em 2008, coronel Jairo foi um dos parlamentares investigados na CPI das milícias em 2008, que pediu o indiciamento de mais de 200 pessoas acusadas de envolvimento com grupos paramilitares. Na ocasião, o policial foi citado como um dos líderes da maior milícia do Rio na época, mas a denúncia não seguiu adiante por falta de provas.