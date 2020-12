Pai do ator Márcio Garcia não resiste e morre em decorrência da Covid-19

Carlos Alberto Machado, pai do ator Márcio Garcia, não resistiu e faleceu, na noite de sexta-feira (18), em decorrência da Covid-19. Ele estava internado num hospital de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ator usou as redes sociais para comunicar a perda e agradecer pela corrente de apoio.

O ator explicou que o pai vinha sofrendo muito fisicamente em decorrência da Covid-19, onde Carlos chegou a sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que comprometeu os movimentos do lado esquerdo do corpo e que precisou ser entubado novamente.

Marcio Garcia já havia usado as redes sociais para falar da gravidade da doença que acometia seu pai. No dia 16 de novembro, ele publicou um vídeo informando que o pai havia sido entubado e pedindo orações. No mesmo vídeo, ele confidenciou que chegou a fazer “pouco caso” da doença, pois achava na ocasião que não seria grave.