Pai de Eduardo Paes morre vítima de Covid-19

O pai do prefeito do Rio Eduardo Paes, Valmar Souza Paes, faleceu nesta sexta-feira (25) vítima de Covid-19. Ele estava internado desde abril no hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A prefeitura do Rio confirmou o falecimento em comunicado oficial.

“A Prefeitura do Rio confirma o falecimento do senhor Valmar Souza Paes, de 78 anos, pai do prefeito Eduardo Paes, nesta sexta-feira (25.06), vítima da COVID-19”, informou a prefeitura em nota.

A informação tornou-se pública em 28 de abril, quando também foi divulgado que ele estava intubado por causa de complicações da doença. Também na mesma época, a mãe do prefeito, Consuelo Paes teve Covid, mas ela não precisou ser internada à época.

“Aqui em casa, graças a Deus, eu e minha mãe já zerados da Covid-19. Só falta agora meu coroa que – se Deus quiser – sai dessa em breve. Vamos prevalecer! Peço a oração de todos por meu pai”, escreveu o prefeito no Instagram à época da internação de seu pai.

Valmar Paes ao lado da esposa Consuelo. Foto: Reprodução

Na ocasião, o prefeito chegou a fazer uma publicação comemorando a recuperação da mãe e afirmando que esperava o pai receber alta. Ambos foram vacinados em março com a Coronavac.

Valmar era advogado de formação. Além da esposa Consuelo, ele três filhos e uma turma de netos.