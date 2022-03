Pai de crianças que morreram queimadas em Maricá é solto

Após ser preso em flagrante no último sábado (12), o pai de Brayan Vinicius e Nicolas Cauê, de 1 e 3 anos, que morreram em um incêndio na casa onde moravam, em Inoã, cidade de Maricá, foi solto pela Justiça. O homem havia sido autuado em flagrante pelo crime de abandono pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).

Em audiência de custódia realizada nessa segunda-feira (14), a juíza Ariadne Lopes decidiu não converter a prisão em flagrante em prisão preventiva e determinou a expedição de alvará de soltura em favor do homem. Damião vai cumprir medidas cautelares até que seja proferida a sentença.

Segundo a Justiça, o pai saiu de casa no sábado, por volta das quatro horas da madrugada. Ao retornar, cerca de duas horas depois, encontrou a casa em chamas. Ele tentou salvar os filhos, mas os dois já estavam sem vida. Damião foi autuado por crime de abandono de incapaz qualificado pelo resultado de morte.

“Entendo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostram-se necessárias e suficientes no caso em tela para acautelar a eventual e futura aplicação da lei penal, razão pela qual deixo de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva”, afirmou a magistrada. Na decisão, a juíza considerou o fato de Damião ser primário e não possuir nenhuma anotação criminal.

“Em que pese a gravidade dos fatos e, também, pelo próprio custodiado, em sede policial, conforme termo de declaração, cujas consequências são igualmente graves, quais sejam, o óbito dos dois filhos do custodiado, verifica-se que o custodiado é primário, não ostentando nenhuma anotação criminal, vindo a arcar, talvez, também com as consequências dos fatos por se tratar de genitor das vítimas.”

A juíza determinou, contudo, que o pai cumpra medidas cautelares. Desta forma, Damião terá que comparecer mensalmente ao juízo para informar e justificar suas atividades e está proibido de se ausentar da Comarca de Maricá, onde reside, por mais de cinco dias. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do homem. O espaço permanece aberto caso queira se manifestar.