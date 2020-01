Pagode Retrô no Bar Predileto, em Niterói

Nesta quinta-feira (30), a partir das 20h, o Bar Predileto, no Jardim Icaraí, em Niterói, vai receber o projeto Verão 50° com o Grupo É Bom De +, tocando o melhor do Pagode Retro. O evento tem produção artística de Fellipão Policarpo e o apoio cultural do Gallo.

Quem for curtir o pagodinho poderá fazer um esquenta antes da festa começar com direito a promoção do Chopp Brahma por R$ 5,99, das 16h às 20h. “É uma banda feita de amigos niteroienses e especializada em tocar pagodes antigos como Raça Negra, Só Pra Contrariar e tudo retrô. O público gosta muito e são músicas que marcaram época e as pessoas gostam muito. Hoje em dia está atingindo até mesmo as pessoas mais jovens. Esse evento vai ser um sucesso”, contou o vocalista André Joaca, 44 anos.

As reservas podem ser feitas pelos telefones: (21) 3629-1732, (21) 3492-8982 ou (21) 96423-6985 e aniversariantes que quiserem comemorar o aniversário ganham um drink cortesia da casa. O Bar Predileto fica na esquina da Rua Dr. Leandro Mota com Mariz e Barros, no Jardim Icaraí.