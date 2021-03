Pagamento dos servidores de Arraial é adiantado

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, anunciou a antecipação do pagamento dos salários dos servidores ativos e inativos do município para sexta-feira (26). O objetivo da medida é aquecer a economia da cidade diante da pandemia da Covid-19, que impactou negativamente a economia mundial.

O pagamento dos servidores costuma ser depositado até o quinto dia útil do mês, mas será antecipado em meio a graves problemas financeiros deixados pelo governo passado, de acordo com a Prefeitura.

Arraial do Cabo estava há 12 meses sem repasses do ICMS, que vinham sendo bloqueados. Agora em março o município voltou a receber recursos provenientes da arrecadação do imposto, graças a uma negociação da dívida com o Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ).

O município estava inadimplente com o Estado porque, segundo o governo municipal, a gestão anterior deixou de honrar compromissos com o pagamento de precatórios.

Além disso, desde fevereiro, Arraial do Cabo voltou a receber parte dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O dinheiro estava retido por falta de pagamento junto a Previdência Social.