Pagamento do IPVA 2022 poderá ser feito a partir do próximo dia 11

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) comunicou que a partir do próximo dia 11, a guia de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022 estará disponível. O imposto pode ser quitado em cota única com desconto de 3% na primeira data, ou em três vezes. Para fazer o pagamento basta emitir a Guia para Recolhimento de Débitos (GRD) pelo site do Bradesco através do link pagamento de tributos. E o seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestre (DPVAT) desse ano não será cobrado pelo segundo ano consecutivo.

A Sefaz informou, também, que para emitir a GRD é preciso ter em mãos o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária. O IPVA é calculado com base nos valores venais, os preços de mercado dos veículos, calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Sobre esses valores são aplicadas as alíquotas do imposto (4% para carros flex; 2% para motos e 1,5% para automóveis movidos a GNV).

Já o licenciamento anual e à emissão do Certificado de Licenciamento e Registro de Veículo (CRLV), podem ser pagos através da Guia de Regularização de Taxas (GRT) do Detran-RJ. Ambos já estão disponíveis. O valor total para o exercício de 2022 é de R$ 242,26 (sendo R$ 173,03 pelo licenciamento e R$ 69,23 pela emissão do documento virtual).

DPVAT

O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), do Ministério da Economia, aprovou a isenção do pagamento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos (DPVAT) para 2022. A medida foi aprovada em dezembro e já está valendo no país. Segundo o CNSP, a isenção pôde ser concedida porque existe um excedente de recursos no FDPVAT, fundo da Caixa Econômica Federal que administra os recursos do DPVAT, para cobrir os prejuízos com acidentes de trânsito.

TABELA

Confira abaixo as datas para o parcelamento:

Final de placa 0: 21 de janeiro; 21 de fevereiro; 23 de março;

Final de placa 1: 24 de janeiro, 23 de fevereiro, 25 de março;

Final de placa 2: 25 de janeiro, 24 de fevereiro, 28 de março;

Final de placa 3: 26 de janeiro, 25 de fevereiro e 29 de março;

Final de placa 4: 27 de janeiro, 3 de março, 4 de abril;

Final de placa 5: 28 de janeiro, 4 de março, 5 de abril;

Final de placa 6: 31 de janeiro, 7 de março, 6 de abril;

Final de placa 7: 1º de fevereiro, 8 de março, 7 de abril;

Final de placa 8: 2 de fevereiro, 9 de março, 8 de abril;

Final de placa 9: 3 de fevereiro, 10 de março, 11 de abril.