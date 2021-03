Pagamento do auxílio emergencial começará no próximo dia 6

O presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Cidadania, João Roma, e os presidentes da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e da Dataprev, Gustavo Canuto, anunciaram hoje que o pagamento do auxílio emergencial começa na próxima terça-feira (6) No último dia 26, foi publicado decreto que regulamenta o pagamento do auxílio emergencial 2021, instituído no último dia 18 de março por meio de Medida Provisória.

O apoio financeiro será pago a trabalhadores informais de baixa renda e aqueles inscritos em programas sociais como o Bolsa Família, caso o novo benefício seja mais vantajoso. A nova rodada de pagamento segue sendo efetuada como medida de resgate da população mais vulnerável, no momento de agravamento da pandemia de Covid-19.

O retorno do benefício será realizado em quatro parcelas, com valores específicos conforme o perfil de quem recebe. O valor médio das parcelas é de R$ 250, mas pode variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição de cada família. Os pagamentos seguem mais uma vez as datas de nascimento dos beneficiários, que serão pagos por conta poupança digital da Caixa, que pode ser movimentada pelo Caixa TEM. Mais uma vez, será liberada primeiro a movimentação digital e, posteriormente, os saques.

Os trabalhadores poderão consultar, a partir de 1º de abril, se receberão a nova rodada do Auxílio Emergencial. A consulta poderá ser feita no site da Dataprev, empresa estatal responsável por processar os pedidos. O beneficiário deverá informar o CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.