Padre Rodrigo, da Igreja de Nossa Senhora de Saquarema, morre vítima da Covid-19

O padre Rodrigo Marques Gomes, administrador da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Saquarema, na Região dos Lagos, faleceu nesta quinta-feira (20), vítima de complicações da Covid-19, aos 41 anos. O sacerdote encontrava-se internado no Hospital das Clínicas da Região dos Lagos há algumas semanas.

O Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias, enviou uma nota ao clero lamentando a passagem do clérigo citando o Salmo 45: “O Senhor é o nosso refúgio e nossa força; mostrou-se nosso amparo nas tribulações”.

“Com extremo pesar e dor na alma, nossa Arquidiocese de Niterói, nosso clero, recebe agora há pouco a notícia do falecimento do Pe. Rodrigo Marques Gomes. Que as palavras do salmista neste dia, já consumido pelo sofrimento, possam nos dar a esperança e o amparo em nosso Deus”, firmou o arcebispo

Ainda de acordo com o José Francisco, a Igreja tem a certeza de que Deus o receberá em seu Reino, e expressou gratidão pelo seu serviço ministerial à Arquidiocese de Niterói com uma frase de São João da Cruz: “No entardecer da vida seremos julgados pelo Amor”.

A Prefeita Manoela Peres decretou Luto Oficial de três dias no município como homenagem ao sacerdote e emitiu uma nota lamentando a morte do padre. “Receba todo o carinho e gratidão por tudo que fez, por tantas pessoas que cuidou, por tudo o que representou para nós. Que encontremos conforto em nossa fé e que Deus o acolha e o ilumine”, disse.

Rodrigo Marques Gomes nasceu em 23 de abril de 1980, no Rio de Janeiro. Em 27 de agosto de 2016, foi ordenado sacerdote na própria Arquidiocese de Niterói. Desde 2018 estava atuando na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Saquarema, no Vicariato Lagos.