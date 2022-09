Padrasto acusado de torturar enteado tem prisão mantida pela Justiça

Victor Arthur Pinho Possobom, de 32 anos, teve a prisão preventiva confirmada pela Justiça. Em audiência de custódia realizada neste domingo (18) na Central de Custódia de Benfica, o juiz Antonio Luiz da Fonsêca Lucchese manteve a prisão preventiva pelo crime de tortura cometido contra o enteado, de apenas 4 anos.

Na última sexta-feira, a juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine, em exercício na 1ª Vara Criminal de Niterói, decretou a prisão preventiva de Victor Possobom. As agressões contra o enteado foram flagradas por câmeras de segurança de um condomínio da cidade. Dois vídeos mostram o padrasto agredindo o menino. O primeiro registro foi feito na recepção do condomínio e o segundo no elevador. As imagens seriam de fevereiro deste ano.

“As imagens contidas na mídia acautelada em cartório não deixam dúvidas. Há que se reconhecer que a autoria resultou claramente indiciada, assim como comprovados os indícios de materialidade delitiva acerca da prática da conduta criminosa. Há nítida superioridade física do réu face à vítima, o que por si só já demonstra a crueldade da conduta e a condição de indefesso da mesma”, disse a magistrada em sua decisão.

O processo tramita em segredo de justiça. O advogado de Victor Possobom, Daniel Aguiar, afirmou que seu cliente sofre de problemas psicológicos e teria tudo um surto ao agredir o enteado. No sábado, o suspeito foi transferido ao sistema prisional, em Benfica. Após a confirmação da prisão, ele deverá ser encaminhado ao Complexo Prisional de Gericinó, em Bangu.